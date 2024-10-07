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ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец" - 07.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец" - 07.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"
Банк России в понедельник выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщает регулятор. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:38+0300
2024-10-07T10:38+0300
экономика
россия
монета
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России в понедельник выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 7 октября 2024 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 грамма, проба - 999) имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж - до 100 тысяч штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
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россия, монета
Экономика, РОССИЯ, монета
10:38 07.10.2024
 
ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"

Банк России выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России в понедельник выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщает регулятор.
"Банк России 7 октября 2024 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", - говорится в сообщении ЦБ.
Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 грамма, проба - 999) имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж - до 100 тысяч штук.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
 
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