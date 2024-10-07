https://1prime.ru/20241007/moneta-852025599.html

ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец" - 07.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ выпустит золотую 100-рублевую монету "Георгий Победоносец"

Банк России в понедельник выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщает регулятор. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T10:38+0300

2024-10-07T10:38+0300

2024-10-07T10:38+0300

экономика

россия

монета

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/58/839195854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b68bd1a93d6970661d1da9e6353b844.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России в понедельник выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 7 октября 2024 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 грамма, проба - 999) имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж - до 100 тысяч штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монета