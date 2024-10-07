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ЦБ РФ вновь проводит акцию по обмену монет на купюры

ЦБ РФ вновь проводит акцию по обмену монет на купюры - 07.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ вновь проводит акцию по обмену монет на купюры

Акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги пройдет с 7 по 20 октября не только в банках, но и в сетевых магазинах, сообщил Банк России. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T21:23+0300

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги пройдет с 7 по 20 октября не только в банках, но и в сетевых магазинах, сообщил Банк России. "Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно положить на счет", - говорится в сообщении ЦБ. Банк России сообщает, что в мероприятии примут участие около 4 тысяч подразделений 159 банков и более 3,5 тысяч торговых точек. Регулятор напомнил, что во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки более 31 миллиона монет. Всего люди вернули в оборот 135 миллионов рублей. "В осенней акции "Монетная неделя" в некоторых регионах страны участвуют такие сетевые магазины, как "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Проверить, есть ли в конкретном городе такие точки обмена, можно на сайте монетнаянеделя. рф", - сообщил РИА Новости Банк России. При этом регулятор отметил, что наибольшее число магазинов-участников акции представлено в Южном федеральном округе. В Москве есть несколько торговых точек сети "Монетка", добавили в ЦБ.

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