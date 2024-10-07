https://1prime.ru/20241007/naryshkin-852034032.html

Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада

Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада - 07.10.2024, ПРАЙМ

Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада

Риски и угрозы со стороны западных государств возросли в разы, несмотря на то, что Россия никогда не желала им ничего плохого. Об этом заявил директор Службы... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:24+0300

2024-10-07T15:24+0300

2024-10-07T15:24+0300

россия

украина

запад

свр

сергей нарышкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848477212_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_d6824b1ef0cee0792bc0c76cd5badaa3.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Риски и угрозы со стороны западных государств возросли в разы, несмотря на то, что Россия никогда не желала им ничего плохого. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе своего выступления на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Он также добавил, что Запад старается сохранить свое агрессивное доминирование в мире, в особенности в отношении постсоветского пространства. "Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого", - заявил Нарышкин, его слова приводятся на официальном портале СВР. Кроме того, глава СВР подчеркнул, что западные страны стремятся вмешаться в политические процессы в странах СНГ и внести в них хаос. Он добавил, что главным инструментом Запада в этом стремлении являются санкции.Нарышкин упомянул, что в последнее время Россия противостоит террористической угрозе, которую создают Украина и ее западные союзники. В этой связи он уточнил, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС.

https://1prime.ru/20241007/ukraina-852028147.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, свр, сергей нарышкин