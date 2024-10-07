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Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада
Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада - 07.10.2024, ПРАЙМ
Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада
Риски и угрозы со стороны западных государств возросли в разы, несмотря на то, что Россия никогда не желала им ничего плохого. Об этом заявил директор Службы... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:24+0300
2024-10-07T15:24+0300
2024-10-07T15:24+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Риски и угрозы со стороны западных государств возросли в разы, несмотря на то, что Россия никогда не желала им ничего плохого. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе своего выступления на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Он также добавил, что Запад старается сохранить свое агрессивное доминирование в мире, в особенности в отношении постсоветского пространства. "Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого", - заявил Нарышкин, его слова приводятся на официальном портале СВР. Кроме того, глава СВР подчеркнул, что западные страны стремятся вмешаться в политические процессы в странах СНГ и внести в них хаос. Он добавил, что главным инструментом Запада в этом стремлении являются санкции.Нарышкин упомянул, что в последнее время Россия противостоит террористической угрозе, которую создают Украина и ее западные союзники. В этой связи он уточнил, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС.
https://1prime.ru/20241007/ukraina-852028147.html
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россия, украина, запад, свр, сергей нарышкин
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВР, Сергей Нарышкин
Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада
Нарышкин: риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Риски и угрозы со стороны западных государств возросли в разы, несмотря на то, что Россия никогда не желала им ничего плохого. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе своего выступления на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Он также добавил, что Запад старается сохранить свое агрессивное доминирование в мире, в особенности в отношении постсоветского пространства.
"Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого", - заявил Нарышкин, его слова приводятся на официальном портале СВР.
Кроме того, глава СВР подчеркнул, что западные страны стремятся вмешаться в политические процессы в странах СНГ и внести в них хаос. Он добавил, что главным инструментом Запада в этом стремлении являются санкции.
Нарышкин упомянул, что в последнее время Россия противостоит террористической угрозе, которую создают Украина и ее западные союзники. В этой связи он уточнил, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС.
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