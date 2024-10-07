https://1prime.ru/20241007/nato-852023828.html

"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ

"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ

"Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с тревожным заявлением из-за нового плана Североатлантического альянса по России, о чем он написал в социальной | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:46+0300

2024-10-07T09:46+0300

2024-10-07T09:46+0300

россия

украина

нато

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Французский политик, лидер фракции "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с тревожным заявлением из-за нового плана Североатлантического альянса по России, о чем он написал в социальной сети X."Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он.Политик также отметил, что усилия нового генерального секретаря НАТО Мрака Рютте явно направлены на эскалацию. По словам Филиппо, альянс хочет втянуть Францию в затяжную войну, и поэтому государству нужно поторопиться покинуть блок. Ранее 5 октября сообщалось, что Североатлантический альянс заявил о необходимости создать дополнительные 49 боеспособных бригад и, таким образом, довести их численность до 131.

https://1prime.ru/20241005/nato-852010288.html

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россия, украина, нато