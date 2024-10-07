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"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ - 07.10.2024, ПРАЙМ
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"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ
"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ
"Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с тревожным заявлением из-за нового плана Североатлантического альянса по России, о чем он написал в социальной | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:46+0300
2024-10-07T09:46+0300
россия
украина
нато
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Французский политик, лидер фракции "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с тревожным заявлением из-за нового плана Североатлантического альянса по России, о чем он написал в социальной сети X."Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он.Политик также отметил, что усилия нового генерального секретаря НАТО Мрака Рютте явно направлены на эскалацию. По словам Филиппо, альянс хочет втянуть Францию в затяжную войну, и поэтому государству нужно поторопиться покинуть блок. Ранее 5 октября сообщалось, что Североатлантический альянс заявил о необходимости создать дополнительные 49 боеспособных бригад и, таким образом, довести их численность до 131.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
09:46 07.10.2024
 
"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ

Политик Филиппо обратился к французам из-за нового плана НАТО по России

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Французский политик, лидер фракции "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с тревожным заявлением из-за нового плана Североатлантического альянса по России, о чем он написал в социальной сети X.

"Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он.
Политик также отметил, что усилия нового генерального секретаря НАТО Мрака Рютте явно направлены на эскалацию. По словам Филиппо, альянс хочет втянуть Францию в затяжную войну, и поэтому государству нужно поторопиться покинуть блок.
Ранее 5 октября сообщалось, что Североатлантический альянс заявил о необходимости создать дополнительные 49 боеспособных бригад и, таким образом, довести их численность до 131.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
СМИ узнало о намерениях НАТО создать 49 новых боеспособных бригад
5 октября, 13:46
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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