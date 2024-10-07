https://1prime.ru/20241007/nato-852033236.html

"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России

"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России

Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-голландского батальона Бас Шиллеманс в балтийской республике. Об этом он... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T14:55+0300

2024-10-07T14:55+0300

2024-10-07T14:55+0300

политика

россия

нато

сигнал

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-голландского батальона Бас Шиллеманс в балтийской республике. Об этом он рассказал в беседе с изданием Delfi."Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — отметил собеседник издания.В последние годы Россия обеспокоена увеличивающейся активностью альянса у своих западных границ. НАТО в свою очередь называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва также ранее заявила о готовности к диалогу с альянсом, но на равных условиях, и требует, чтобы Запад отказался от политики милитаризации континента.

https://1prime.ru/20241006/nato-852016773.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, сигнал, политика