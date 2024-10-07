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"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России
"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России
Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-голландского батальона Бас Шиллеманс в балтийской республике. Об этом он... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:55+0300
2024-10-07T14:55+0300
2024-10-07T14:55+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-голландского батальона Бас Шиллеманс в балтийской республике. Об этом он рассказал в беседе с изданием Delfi."Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — отметил собеседник издания.В последние годы Россия обеспокоена увеличивающейся активностью альянса у своих западных границ. НАТО в свою очередь называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва также ранее заявила о готовности к диалогу с альянсом, но на равных условиях, и требует, чтобы Запад отказался от политики милитаризации континента.
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россия, нато, сигнал, политика
Политика, РОССИЯ, НАТО, Сигнал, политика
"Демонстрируем способности". В НАТО послали "жесткий сигнал" России
Комбат Шиллеманс назвал присутствие сил НАТО в Литве сигналом России
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-голландского батальона Бас Шиллеманс в балтийской республике. Об этом он рассказал в беседе с изданием Delfi.
"Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — отметил собеседник издания.
В последние годы Россия обеспокоена увеличивающейся активностью альянса у своих западных границ. НАТО в свою очередь называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва также ранее заявила о готовности к диалогу с альянсом, но на равных условиях, и требует, чтобы Запад отказался от политики милитаризации континента.
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России