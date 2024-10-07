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Россия намерена участвовать в строительстве ГЭС и АЭС в Индонезии

Россия намерена участвовать в строительстве ГЭС и АЭС в Индонезии - 07.10.2024, ПРАЙМ

Россия намерена участвовать в строительстве ГЭС и АЭС в Индонезии

Россия готова принять участие в строительстве новых и модернизации старых гидроэлектростанций, а также возведении атомных электростанций в Индонезии, рассказал... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:57+0300

2024-10-07T09:57+0300

2024-10-07T09:57+0300

экономика

россия

индонезия

александр новак

гэс

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в строительстве новых и модернизации старых гидроэлектростанций, а также возведении атомных электростанций в Индонезии, рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Индонезия относится к странам-лидерам по гидроэнергетическому потенциалу в Юго-Восточной Азии. Российские компании готовы принять участие как в строительстве новых, так и модернизации действующих на территории страны ГЭС. В первом случае речь может идти о предоставлении услуг по проектированию и поставке оборудования в составе международных консорциумов, реализующих проекты "под ключ". Во втором – о повышении мощности действующих генерирующих объектов", - сообщил он. "Готовы предложить Индонезии как АЭС большой мощности (от 1 ГВт), так и АЭС малой мощности в наземном или плавучем исполнении (от 50-100 МВт). Безусловно, решение о конкретном объекте должна принимать индонезийская сторона, исходя из потребностей страны. При этом, какой бы из объектов ни был выбран, это решение принесет с собой устойчивый и безопасный источник электроэнергии для населения и промышленности, а также колоссальный импульс для развития экономики, образования и технологий", - добавил российский вице-премьер.

индонезия

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россия, индонезия, александр новак, гэс