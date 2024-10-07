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Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую" - 07.10.2024, ПРАЙМ
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:18+0300
2024-10-07T10:18+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил российский вице-премьер Александр Новак. "Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны – компания Simens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", - рассказал Новак журналистам о реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции. Он отметил, что несмотря на все усилия России, а также вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали "конструктивных результатов" и оборудование так и не было поставлено. "В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", - добавил вице-премьер. Он отметил, что "Росатом" совместно с турецкими властями сейчас также прорабатывает детали проекта по строительству АЭС в Синопе. "Убеждены, что опираясь на уже имеющийся опыт и наработки по проекту "Аккую", сможем предоставить турецкой стороне оптимальное решение", - подчеркнул Новак. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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россия, турция, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
Новак: Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран, первая партия уже поставлена, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны – компания Simens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", - рассказал Новак журналистам о реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции.
Он отметил, что несмотря на все усилия России, а также вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали "конструктивных результатов" и оборудование так и не было поставлено.
"В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что "Росатом" совместно с турецкими властями сейчас также прорабатывает детали проекта по строительству АЭС в Синопе. "Убеждены, что опираясь на уже имеющийся опыт и наработки по проекту "Аккую", сможем предоставить турецкой стороне оптимальное решение", - подчеркнул Новак.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").