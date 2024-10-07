https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
Премьер-министр Виктор Орбан выразил свои опасения относительно политики Европейского союза, которая может привести к его разрушению. Об этом венгерский премьер | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:51+0300
2024-10-07T16:51+0300
2024-10-07T16:51+0300
политика
венгрия
ес
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849857628_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_15e368ffc4ff0547b632b703c71f56d9.jpg
БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Виктор Орбан выразил свои опасения относительно политики Европейского союза, которая может привести к его разрушению. Об этом венгерский премьер рассказал в рамках мероприятии в итальянском городе Понтида."Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - отметил он в выступлении.Орбан также отметил ухудшение ситуации в Европе за последние 10 лет, связанное с ростом преступности из-за нелегальной миграции. Он выразил опасение относительно будущих перспектив ЕС и заявил, что Азия развивается быстрее, что приводит к разочарованию Европы.Орбан предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут десятку крупнейших экономик мира, а Германия снизится в рейтинге. Он также отметил, что все больше европейских стран выбирают сотрудничество с Азией, а не отдаление от этого региона.
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849857628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f7f82fe163ad998d048adb4186678335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, ес, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
Орбан: политика Брюсселя разрушит Евросоюз и будущее всей Европы
БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Виктор Орбан выразил свои опасения относительно политики Европейского союза, которая может привести к его разрушению. Об этом венгерский премьер рассказал в рамках мероприятии в итальянском городе Понтида.
"Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - отметил он в выступлении.
Орбан также отметил ухудшение ситуации в Европе за последние 10 лет, связанное с ростом преступности из-за нелегальной миграции. Он выразил опасение относительно будущих перспектив ЕС и заявил, что Азия развивается быстрее, что приводит к разочарованию Европы.
Орбан предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут десятку крупнейших экономик мира, а Германия снизится в рейтинге. Он также отметил, что все больше европейских стран выбирают сотрудничество с Азией, а не отдаление от этого региона.