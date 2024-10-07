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"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза

"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза

Премьер-министр Виктор Орбан выразил свои опасения относительно политики Европейского союза, которая может привести к его разрушению. Об этом венгерский премьер | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:51+0300

2024-10-07T16:51+0300

2024-10-07T16:51+0300

политика

венгрия

ес

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Виктор Орбан выразил свои опасения относительно политики Европейского союза, которая может привести к его разрушению. Об этом венгерский премьер рассказал в рамках мероприятии в итальянском городе Понтида."Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - отметил он в выступлении.Орбан также отметил ухудшение ситуации в Европе за последние 10 лет, связанное с ростом преступности из-за нелегальной миграции. Он выразил опасение относительно будущих перспектив ЕС и заявил, что Азия развивается быстрее, что приводит к разочарованию Европы.Орбан предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут десятку крупнейших экономик мира, а Германия снизится в рейтинге. Он также отметил, что все больше европейских стран выбирают сотрудничество с Азией, а не отдаление от этого региона.

венгрия

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венгрия, ес, виктор орбан