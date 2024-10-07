https://1prime.ru/20241007/pensii-852029511.html

Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров

Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров - 07.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров

Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил министр финансов Антон... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:49+0300

2024-10-07T12:49+0300

2024-10-07T12:49+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. "В текущем году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться: пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", - сказал он, выступая в Совете Федерации. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

https://1prime.ru/20241001/pensii-851896085.html

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россия, минфин