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Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров
Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров - 07.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров
Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил министр финансов Антон... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:49+0300
2024-10-07T12:49+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. "В текущем году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться: пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", - сказал он, выступая в Совете Федерации. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
12:49 07.10.2024
 
Силуанов рассказал об индексации выплат российским пенсионеров

Силуанов: выплаты пенсионерам в РФ с января проиндексируют на уровень инфляции

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В текущем году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться: пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%.
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме
1 октября, 16:54
 
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