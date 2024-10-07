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В России начали производство подшипников для нефтедобывающего оборудования

В России начали производство подшипников для нефтедобывающего оборудования - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России начали производство подшипников для нефтедобывающего оборудования

Предприятие "Керамет" запустило в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников, которые используются в оборудовании для добычи... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T14:46+0300

2024-10-07T14:46+0300

2024-10-07T14:46+0300

экономика

россия

промышленность

импортозамещение

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ПЕРМЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Предприятие "Керамет" запустило в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников, которые используются в оборудовании для добычи нефти и газа, планируется полностью покрыть потребности российских профильных компаний в этой продукции, сообщает Фонд развития промышленности. "НПО "Керамет" за счет займа ФРП организовало в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они используются в оборудовании для добычи нефти и газа", - говорится в сообщении. Подобные подшипники в Россию ранее поставляла одна компания из США, которая ушла с российского рынка из-за санкций. Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования на площадке в Перми составили 130 миллионов рублей. При этом отечественные подшипники не уступают зарубежной продукции по качеству и стоят в 10 раз дешевле, добавляет производитель. Каждый подшипник состоит из подпятника и пяты, при их изготовлении используется композитное покрытие на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с антифрикционными добавками. Предприятие после выхода на проектную мощность планирует выпускать до 48 тысяч подпятников и 25 тысяч пят в год. Сейчас локализация производства составляет порядка 80%. В планах компании до конца 2024 года довести этот показатель до 100%. В фонде подчеркнули, что НПО "Керамет" планирует полностью покрыть потребность российских производителей нефтедобывающего оборудования в подшипниках скольжения с покрытием из ПЭЭК. Кроме того, предприятие планирует выйти на рынки Казахстана, Ирана и стран Ближнего Востока. На сайте Группы компаний "Керамет" указано, что она базируется на площадке вблизи Восточного обхода Перми и специализируется на производстве насосного оборудования и комплектующих для насосов. На сайте научно-производственного объединения "Керамет" (входит в ГК "Керамет") говорится, что юрлицо располагается в московском Троицке и занимается созданием наиболее экономически эффективных подшипников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, импортозамещение