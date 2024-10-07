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Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до тысячи "квадратов" - 07.10.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до тысячи "квадратов"
Возгорание на нефтебазе в Феодосии продолжает распространяться, а площадь горящих резервуаров увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщает агентство... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T13:12+0300
2024-10-07T13:12+0300
2024-10-07T13:12+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Возгорание на нефтебазе в Феодосии продолжает распространяться, а площадь горящих резервуаров увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб."Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров", - заявил собеседник издания.Ранее сообщалось, что в Феодосии власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Исходя из информации от источника РИА Новости, до настоящего момента площадь горения составляла около 800 квадратных метров. Неизвестно, что привело к возгоранию на нефтебазе, но ситуация по-прежнему остается серьезной.
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россия, нефтебаза, пожар
Происшествия, РОССИЯ, нефтебаза, пожар
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла до тысячи квадратных метров
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Возгорание на нефтебазе в Феодосии продолжает распространяться, а площадь горящих резервуаров увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Площадь пожара возросла до 1000 квадратных метров", - заявил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что в Феодосии власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Исходя из информации от источника РИА Новости, до настоящего момента площадь горения составляла около 800 квадратных метров. Неизвестно, что привело к возгоранию на нефтебазе, но ситуация по-прежнему остается серьезной.
В Феодосии на нефтебазе произошел пожар