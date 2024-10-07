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В Раде рассказали о сокращении международных резервов Украины
В Раде рассказали о сокращении международных резервов Украины - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Раде рассказали о сокращении международных резервов Украины
Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,1% составив 38,9 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T19:26+0300
2024-10-07T19:26+0300
2024-10-07T19:27+0300
экономика
верховная рада
международные резервы
украина
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,1% составив 38,9 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "На 1 октября международные резервы составили 38,9 миллиарда долларов, сократившись за последний месяц на 8,1% (-3,4 миллиарда долларов). Сокращение является ожидаемым", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, на обслуживание госдолга в сентябре выделено 1,28 миллиарда долларов, еще 3,2 миллиарда - интервенция Нацбанка на поддержание курса. При этом поступлений международной помощи почти не было. Нацбанк Украины в августе сообщал, что международные резервы Украины в июле снизились почти на 2% и составляют 37,2 миллиарда долларов.
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верховная рада, международные резервы, украина
Экономика, Верховная рада, международные резервы, УКРАИНА
В Раде рассказали о сокращении международных резервов Украины
Депутат Рады: международные резервы Украины сократились на 8,1% - до $38,9 млрд
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,1% составив 38,9 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"На 1 октября международные резервы составили 38,9 миллиарда долларов, сократившись за последний месяц на 8,1% (-3,4 миллиарда долларов). Сокращение является ожидаемым", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, на обслуживание госдолга в сентябре выделено 1,28 миллиарда долларов, еще 3,2 миллиарда - интервенция Нацбанка на поддержание курса. При этом поступлений международной помощи почти не было.
Золотые резервы России достигли нового максимума
Нацбанк Украины в августе сообщал, что международные резервы Украины в июле снизились почти на 2% и составляют 37,2 миллиарда долларов.