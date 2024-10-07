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"Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий в четыре раза

"Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий в четыре раза - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий в четыре раза

Госкорпорация "Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий к 2030 году в 4 раза к уровню текущего года, рассказал журналистам в рамках форума... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:42+0300

2024-10-07T13:42+0300

2024-10-07T13:42+0300

россия

ростех

медизделия

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий к 2030 году в 4 раза к уровню текущего года, рассказал журналистам в рамках форума "Биопром" статс-секретарь госкорпорации Сергей Цыб. "Мы приняли корпоративную программу развития медицинского приборостроения до 2030 года и планируем к 2030 году нарастить в 4 раза по отношению к текущему году объем выпуска медицинских изделий предприятиями госкорпорации "Ростех", - сказал он. Цыб отметил, что объем инвестиций в данном направлении оценивается в более 10 миллиардов рублей. На сегодня "Ростех" производит более 150 видов медицинских изделий. "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы.

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россия, ростех, медизделия