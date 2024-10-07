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Рубль в начале недели обновил минимум за год против юаня на Мосбирже

Рубль в начале недели обновил минимум за год против юаня на Мосбирже - 07.10.2024, ПРАЙМ

Рубль в начале недели обновил минимум за год против юаня на Мосбирже

Рубль на Московской бирже в понедельник падает против юаня, который закрепляется выше уровня 13,5 рубля и обновляет максимум за год, следует из данных торгов. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T17:09+0300

2024-10-07T17:09+0300

2024-10-07T17:09+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в понедельник падает против юаня, который закрепляется выше уровня 13,5 рубля и обновляет максимум за год, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.53 мск растет на 9 копеек, до 13,54 рубля. Повышение составляет 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,4-13,59 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 76,1 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96 рублей. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,09 против 7,018 на форексе (премия в 1%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в понедельник на Московской бирже ощутимо снижается. Китайская валюта после легкой коррекции вниз, преобладавшей в конце прошлой недели, вернулась к росту и обновляет максимумы с октября прошлого года – уже около 13,6 рубля. "Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за снижения в сентябре нефтяных цен, санкций и геополитики. С другой - восстановлением импорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.55 мск растет на 1,8%, до 79,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 102,4 пункта. ПРОГНОЗЫ С окончанием сентябрьского налогового периода наблюдается снижение валютных продаж со стороны экспортеров, что может лишить рубль необходимой поддержки, полагает Руслан Дында из УК "Альфа-Капитал". "Кроме того, сохраняется неопределенность в биржевой торговле юанем: после 12 октября истекает срок действия лицензии, выданной Минфином США для завершения операций с Московской биржей, НКЦ и НРД. В ближайшей перспективе курс ожидается в коридоре 13-14 рублей за юань, 92-96 рублей за доллар и 102-106 рублей за евро", - добавляет он. В октябре сентябрьское снижение цен на нефть будет частично компенсировано для рубля увеличением объема чистых продаж валюты Банком России и Минфином (с 0,2 до 5,3 миллиарда рублей в день), считает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Также рубль продолжат поддерживать высокие процентные ставки. По мере восстановления цен на нефть курс рубля, вероятно, будет стабилизироваться в коридоре 93-96 рублей за доллар и 13,2-13,6 рубля за юань", - оценивает он.

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россия, мосбиржа, рубль