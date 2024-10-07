Дожили: рубль под двойным ударом: нефть не спасает, импортеры давят

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В пятницу, 4 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 95,19 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,15%, до 104,38 рубля, юань/рубль — на 0,14%, до 13,44 рубля. ЦБ России установил курсы валют на выходные и понедельник: доллар — 94,87 рубля, евро — 104,7424 рубля. В ходе американской сессии пара доллар/рубль повышалась до 95,62 рубля. Доллар подорожал после публикации сильных данных по рынку труда в США. Рынок труда преподнес сюрприз — количество новых рабочих мест существенно превысило ожидания экономистов, а уровень безработицы снизился до 4,1%. На эти новости рынок отреагировал ростом по индексу доллара, но с ним выросли S&P 500 и биткоин. Они сначала снизились, потом отыграли все потери и закрылись в плюсе при сохраняющейся геополитической напряженности. Настроение рынка показывает, что инвесторы сейчас настроены видеть позитив буквально во всем. Сильные данные по занятости воспринимаются как признак отсутствия рецессии, слабые — как сигнал к снижению ставок ФРС. Даже нейтральные новости трактуются как признак "мягкой посадки" экономики. В пятницу нефть марки Brent закрылась небольшим ростом. Цена повысилась на 0,55%, до 78,05 доллара. Давление на нефтяной рынок оказал дорожающий доллар. Тем не менее поддержку оказывает ирано-израильский конфликт. Рынок находится в напряжении в ожидании возможной реакции Израиля на недавнюю атаку со стороны Ирана. По информации израильских СМИ, рассматривается вероятность ударов по стратегическим объектам Ирана, включая нефтяную инфраструктуру. В понедельник, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,70 доллара. Если по нефти не будет глубокой коррекции в течение двух дней, то можно рассмотреть восстановление до 81,85 доллара к 16 октября. Рост нефтяных котировок не может остановить "медвежий" тренд по рублю. Хотя нисходящее движение курса рубля замедлилось, он по-прежнему остается под давлением из-за повышенного спроса со стороны импортеров и растущих расходов правительства. Ключевые технические уровни пройдены, поэтому у доллара нет никаких преград до 98 рубля. Если скорость повышения пары доллар/рубль сохранится, то цена там будет к вечеру 18 октября. Индекс Мосбиржи вырос на 0,80%, до 2804,62 п., индекс РТС — на 0,96%, до 931,29 п. Покупатели смогли остановить падение индекса, переломив нисходящее движение. Индекс закрепился опять выше 2800 п. и уверенно стоит для продолжения роста до уровня 2840 п. Если значение индекса IMOEX повторно опустится ниже 2790 п., то на российский рынок вернутся "медвежьи" настроения.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В пятницу, 4 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 95,19 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,15%, до 104,38 рубля, юань/рубль — на 0,14%, до 13,44 рубля. ЦБ России установил курсы валют на выходные и понедельник: доллар — 94,87 рубля, евро — 104,7424 рубля.
В ходе американской сессии пара доллар/рубль повышалась до 95,62 рубля. Доллар подорожал после публикации сильных данных по рынку труда в США. Рынок труда преподнес сюрприз — количество новых рабочих мест существенно превысило ожидания экономистов, а уровень безработицы снизился до 4,1%.
На эти новости рынок отреагировал ростом по индексу доллара, но с ним выросли S&P 500 и биткоин. Они сначала снизились, потом отыграли все потери и закрылись в плюсе при сохраняющейся геополитической напряженности. Настроение рынка показывает, что инвесторы сейчас настроены видеть позитив буквально во всем. Сильные данные по занятости воспринимаются как признак отсутствия рецессии, слабые — как сигнал к снижению ставок ФРС. Даже нейтральные новости трактуются как признак "мягкой посадки" экономики.
В пятницу нефть марки Brent закрылась небольшим ростом. Цена повысилась на 0,55%, до 78,05 доллара. Давление на нефтяной рынок оказал дорожающий доллар. Тем не менее поддержку оказывает ирано-израильский конфликт.
Рынок находится в напряжении в ожидании возможной реакции Израиля на недавнюю атаку со стороны Ирана. По информации израильских СМИ, рассматривается вероятность ударов по стратегическим объектам Ирана, включая нефтяную инфраструктуру.
В понедельник, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,70 доллара. Если по нефти не будет глубокой коррекции в течение двух дней, то можно рассмотреть восстановление до 81,85 доллара к 16 октября. Рост нефтяных котировок не может остановить "медвежий" тренд по рублю. Хотя нисходящее движение курса рубля замедлилось, он по-прежнему остается под давлением из-за повышенного спроса со стороны импортеров и растущих расходов правительства. Ключевые технические уровни пройдены, поэтому у доллара нет никаких преград до 98 рубля. Если скорость повышения пары доллар/рубль сохранится, то цена там будет к вечеру 18 октября.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,80%, до 2804,62 п., индекс РТС — на 0,96%, до 931,29 п. Покупатели смогли остановить падение индекса, переломив нисходящее движение. Индекс закрепился опять выше 2800 п. и уверенно стоит для продолжения роста до уровня 2840 п. Если значение индекса IMOEX повторно опустится ниже 2790 п., то на российский рынок вернутся "медвежьи" настроения.
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