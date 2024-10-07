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Инвесторы не теряют оптимизма - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы не теряют оптимизма
Инвесторы не теряют оптимизма - 07.10.2024, ПРАЙМ
Инвесторы не теряют оптимизма
Под конец прошлой недели на рынок вернулся оптимизм. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,80% до 2804,62 п., индекс РТС прибавил 0,96%, повысившись до 931,29 п. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T08:38+0300
2024-10-07T08:38+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Под конец прошлой недели на рынок вернулся оптимизм. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,80% до 2804,62 п., индекс РТС прибавил 0,96%, повысившись до 931,29 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали снижение, на 1,89% и 4,12%, соответственно, которое укладывается в рамки коррекции после восстановления с начала сентября.В сегменте ОФЗ пока без изменений. Индекс RGBI потерял за неделю 1,97%, вплотную приблизившись к минимумам марта 2022 года. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 35-68 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился до 334 б. п. с 301 б. п. в конце прошлой недели.Сильнее всего повысились доходности облигаций на коротком отрезке кривой. Инверсия кривой, таким образом, продолжает усиливаться, отражая устойчивые опасения инвесторов перед повышением ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Доходность двухлетних и однолетних летних облигаций закрепилась вблизи 19,5 и 19,8%, что в принципе уже предполагает ключевую ставку на уровне 20%. Таким образом, ситуация на рынке облигаций может стабилизироваться на текущей неделе или же могут замедлиться темпы снижения индекса RGBI.Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Полюса, которые прибавили 0,06% на общем фоне некоторого ослабления фондовых индексов за неделю. Позитивная динамика акций Полюса не должна удивлять, учитывая, что котировки золота закрепились в области исторических максимумов, консолидируясь на уровнях немногим ниже $2700 за унцию. В рублях котировки золота на прошлой неделе впервые с марта 2022 года превысили уровень круглый 8000 руб. за один грамм и обновили исторический максимум, достигнув 8118 руб. за один грамм. На этом фоне удивляет не столько опережающая динамика котировок акций Полюса, сколько относительно слабые темпы повышения котировок компании.Из корпоративных новостей внимания заслуживает заявление гендиректора X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") Игоря Шехтермана, согласно которому бизнес группы в ближайшие три года может расти темпами не менее 17-18%. Доходы X5 Group в 2024 году, как ожидается, вырастут на 24-25%. По мнению Игоря Шехтермана, позитивной динамике показателей будут способствовать мультиформатная модель группы, предложения для покупателей, рост среднего чека и трафика. При этом, по оценке X5 Group, рынок розницы в целом до 2028 года будет расти темпами по 9-10%.На текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее траектория индексов окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки. С другой, потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
08:38 07.10.2024
 

Инвесторы не теряют оптимизма

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Под конец прошлой недели на рынок вернулся оптимизм. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,80% до 2804,62 п., индекс РТС прибавил 0,96%, повысившись до 931,29 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали снижение, на 1,89% и 4,12%, соответственно, которое укладывается в рамки коррекции после восстановления с начала сентября.
В сегменте ОФЗ пока без изменений. Индекс RGBI потерял за неделю 1,97%, вплотную приблизившись к минимумам марта 2022 года. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 35-68 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился до 334 б. п. с 301 б. п. в конце прошлой недели.
Сильнее всего повысились доходности облигаций на коротком отрезке кривой. Инверсия кривой, таким образом, продолжает усиливаться, отражая устойчивые опасения инвесторов перед повышением ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Доходность двухлетних и однолетних летних облигаций закрепилась вблизи 19,5 и 19,8%, что в принципе уже предполагает ключевую ставку на уровне 20%. Таким образом, ситуация на рынке облигаций может стабилизироваться на текущей неделе или же могут замедлиться темпы снижения индекса RGBI.
Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Полюса, которые прибавили 0,06% на общем фоне некоторого ослабления фондовых индексов за неделю. Позитивная динамика акций Полюса не должна удивлять, учитывая, что котировки золота закрепились в области исторических максимумов, консолидируясь на уровнях немногим ниже $2700 за унцию. В рублях котировки золота на прошлой неделе впервые с марта 2022 года превысили уровень круглый 8000 руб. за один грамм и обновили исторический максимум, достигнув 8118 руб. за один грамм. На этом фоне удивляет не столько опережающая динамика котировок акций Полюса, сколько относительно слабые темпы повышения котировок компании.
Из корпоративных новостей внимания заслуживает заявление гендиректора X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") Игоря Шехтермана, согласно которому бизнес группы в ближайшие три года может расти темпами не менее 17-18%. Доходы X5 Group в 2024 году, как ожидается, вырастут на 24-25%. По мнению Игоря Шехтермана, позитивной динамике показателей будут способствовать мультиформатная модель группы, предложения для покупателей, рост среднего чека и трафика. При этом, по оценке X5 Group, рынок розницы в целом до 2028 года будет расти темпами по 9-10%.
На текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее траектория индексов окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки. С другой, потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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