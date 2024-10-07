Рынок удержался растущем тренде

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам недели остался выше 2800 п., и это важно — уровень делит бычий и медвежий рынок, и здесь же графическая поддержка, а выкуп после коррекции до -5% обнадеживает. Технически до оглашения ставки ЦБ бенчмарк может курсировать в диапазоне 2730–2890 п., а после вердикта регулятора преимущество отдаем варианту выхода из диапазона вверх с ускорением к концу осени до круглых 3000 п.Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+2,7%). Бумаги обновили 7-недельные максимумы и превысили круглые 100 рублей. Следующий локальный ориентир на 108 рублей, где проходит скопление статичных и динамических линий. Долгосрочный таргет на 150 рублей, но здесь надо будет запастись инвестиционным терпением.Рубль прервал ослабление, инвалюты немного отступили от годовых максимумов: юань 13,44, доллар 94,87, евро 104,74. Тенденция на восстановление рубля может быть продолжена — технически инвалюты перегреты после сентябрьского ралли, а ЦБ уже сегодня увеличит лимит продажи валюты в рамках бюджетного правила в 25 раз. Ориентир отката юаня в рамках месяца к 13, за ним же на 2–3% от текущих могут пойти вниз и доллар с евро.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам недели остался выше 2800 п., и это важно — уровень делит бычий и медвежий рынок, и здесь же графическая поддержка, а выкуп после коррекции до -5% обнадеживает. Технически до оглашения ставки ЦБ бенчмарк может курсировать в диапазоне 2730–2890 п., а после вердикта регулятора преимущество отдаем варианту выхода из диапазона вверх с ускорением к концу осени до круглых 3000 п.
Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+2,7%). Бумаги обновили 7-недельные максимумы и превысили круглые 100 рублей. Следующий локальный ориентир на 108 рублей, где проходит скопление статичных и динамических линий. Долгосрочный таргет на 150 рублей, но здесь надо будет запастись инвестиционным терпением.
Рубль прервал ослабление, инвалюты немного отступили от годовых максимумов: юань 13,44, доллар 94,87, евро 104,74. Тенденция на восстановление рубля может быть продолжена — технически инвалюты перегреты после сентябрьского ралли, а ЦБ уже сегодня увеличит лимит продажи валюты в рамках бюджетного правила в 25 раз. Ориентир отката юаня в рамках месяца к 13, за ним же на 2–3% от текущих могут пойти вниз и доллар с евро.
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