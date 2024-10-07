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Рынок удержался растущем тренде - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Рынок удержался растущем тренде
Рынок удержался растущем тренде - 07.10.2024, ПРАЙМ
Рынок удержался растущем тренде
Индекс Мосбиржи по итогам недели остался выше 2800 п., и это важно — уровень делит бычий и медвежий рынок, и здесь же графическая поддержка, а выкуп после... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:42+0300
2024-10-07T09:42+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852023636.jpg?1728283377
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам недели остался выше 2800 п., и это важно — уровень делит бычий и медвежий рынок, и здесь же графическая поддержка, а выкуп после коррекции до -5% обнадеживает. Технически до оглашения ставки ЦБ бенчмарк может курсировать в диапазоне 2730–2890 п., а после вердикта регулятора преимущество отдаем варианту выхода из диапазона вверх с ускорением к концу осени до круглых 3000 п.Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+2,7%). Бумаги обновили 7-недельные максимумы и превысили круглые 100 рублей. Следующий локальный ориентир на 108 рублей, где проходит скопление статичных и динамических линий. Долгосрочный таргет на 150 рублей, но здесь надо будет запастись инвестиционным терпением.Рубль прервал ослабление, инвалюты немного отступили от годовых максимумов: юань 13,44, доллар 94,87, евро 104,74. Тенденция на восстановление рубля может быть продолжена — технически инвалюты перегреты после сентябрьского ралли, а ЦБ уже сегодня увеличит лимит продажи валюты в рамках бюджетного правила в 25 раз. Ориентир отката юаня в рамках месяца к 13, за ним же на 2–3% от текущих могут пойти вниз и доллар с евро.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
09:42 07.10.2024
 

Рынок удержался растущем тренде

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам недели остался выше 2800 п., и это важно — уровень делит бычий и медвежий рынок, и здесь же графическая поддержка, а выкуп после коррекции до -5% обнадеживает. Технически до оглашения ставки ЦБ бенчмарк может курсировать в диапазоне 2730–2890 п., а после вердикта регулятора преимущество отдаем варианту выхода из диапазона вверх с ускорением к концу осени до круглых 3000 п.
Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+2,7%). Бумаги обновили 7-недельные максимумы и превысили круглые 100 рублей. Следующий локальный ориентир на 108 рублей, где проходит скопление статичных и динамических линий. Долгосрочный таргет на 150 рублей, но здесь надо будет запастись инвестиционным терпением.
Рубль прервал ослабление, инвалюты немного отступили от годовых максимумов: юань 13,44, доллар 94,87, евро 104,74. Тенденция на восстановление рубля может быть продолжена — технически инвалюты перегреты после сентябрьского ралли, а ЦБ уже сегодня увеличит лимит продажи валюты в рамках бюджетного правила в 25 раз. Ориентир отката юаня в рамках месяца к 13, за ним же на 2–3% от текущих могут пойти вниз и доллар с евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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