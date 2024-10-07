https://1prime.ru/20241007/schetnaya-palata-852030364.html

Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы

Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы - 07.10.2024, ПРАЙМ

Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы

Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:11+0300

2024-10-07T13:11+0300

2024-10-07T13:21+0300

россия

счетная палата

бюджет

налоговая система

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук."Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20240830/byudzhet-851227603.html

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россия, счетная палата, бюджет, налоговая система