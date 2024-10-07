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Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы - 07.10.2024, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы
Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T13:11+0300
2024-10-07T13:21+0300
россия
счетная палата
бюджет
налоговая система
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук."Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
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россия, счетная палата, бюджет, налоговая система
РОССИЯ, Счетная палата, бюджет, налоговая система
13:11 07.10.2024 (обновлено: 13:21 07.10.2024)
 
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменений налоговой системы

Счетпалата: эффект для бюджета от изменений налоговой системы равен 3,6 млн

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Минфин оценил ожидаемый доход бюджета России от изменения налоговой системы
30 августа, 14:18
 
РОССИЯСчетная палатабюджетналоговая система
 
 
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