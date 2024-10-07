https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html

РБК: страховщики отказались от требований оператора "Северного потока"

РБК: страховщики отказались от требований оператора "Северного потока" - 07.10.2024, ПРАЙМ

РБК: страховщики отказались от требований оператора "Северного потока"

Страховщики компании Nord Stream AG, которая является оператором "Северного потока", отказались признавать новые требования предприятия, о чем они указали в... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T10:46+0300

2024-10-07T10:46+0300

2024-10-07T10:46+0300

энергетика

северные потоки

nord stream ag

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Страховщики компании Nord Stream AG, которая является оператором "Северного потока", отказались признавать новые требования предприятия, о чем они указали в направленном в Верховный суд Лондона ответе. Текст документов приводит издание РБК.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Отмечается, что страховые компании не согласны с требованием оператора выплатить ему ущерб за подрыв трубопровода. Ущерб оценивается в 574 миллиона евро, хотя ранее он составлял 404 миллиона евро. Оператор повысил сумму ущерба на фоне найденных вмятин.Как рассказали в Nord Stream AG, вышеуказанные вмятины могли появиться в результате внутреннего конфликта между Россией и Украиной. Отмечается также, что вмятина могла образоваться в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года.

https://1prime.ru/20241004/sevpotok-852000216.html

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северные потоки, nord stream ag