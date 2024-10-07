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Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков" - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков" - 07.10.2024, ПРАЙМ
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"
Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:37+0300
2024-10-07T15:41+0300
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сша
великобритания
северные потоки
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. 7 октября прошла 55-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, текст встречи опубликован на официальном портале СВР. "По имеющимся данным, в его (взрыв "Северных потоков" - ред.) организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.Кроме того, глава СВР добавил, что ход расследования подрывов газопроводов не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны. По его словаам, в США пошли на это преступление для того, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России.
https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html
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россия, сша, великобритания, северные потоки, свр
РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Северные потоки, СВР
15:37 07.10.2024 (обновлено: 15:41 07.10.2024)
 
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"

Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву на "Северных потоках"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к, посвященная проведению Международной патриотической историко-просветительской акции Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Диктант Победы"
П/к, посвященная проведению Международной патриотической историко-просветительской акции Всероссийской политической партии Единая Россия Диктант Победы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин.
7 октября прошла 55-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, текст встречи опубликован на официальном портале СВР.
"По имеющимся данным, в его (взрыв "Северных потоков" - ред.) организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.
Кроме того, глава СВР добавил, что ход расследования подрывов газопроводов не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны. По его словаам, в США пошли на это преступление для того, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России.
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РОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯСеверные потокиСВР
 
 
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