https://1prime.ru/20241007/sevpotoki-852034298.html
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков" - 07.10.2024, ПРАЙМ
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"
Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:37+0300
2024-10-07T15:37+0300
2024-10-07T15:41+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. 7 октября прошла 55-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, текст встречи опубликован на официальном портале СВР. "По имеющимся данным, в его (взрыв "Северных потоков" - ред.) организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.Кроме того, глава СВР добавил, что ход расследования подрывов газопроводов не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны. По его словаам, в США пошли на это преступление для того, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России.
https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html
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РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Северные потоки, СВР
Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"
Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву на "Северных потоках"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин.
7 октября прошла 55-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, текст встречи опубликован на официальном портале СВР.
"По имеющимся данным, в его (взрыв "Северных потоков" - ред.) организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.
Кроме того, глава СВР добавил, что ход расследования подрывов газопроводов не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны. По его словаам, в США пошли на это преступление для того, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России.
РБК: страховщики отказались от требований оператора "Северного потока"