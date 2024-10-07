https://1prime.ru/20241007/sevpotoki-852034298.html

Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"

Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков" - 07.10.2024, ПРАЙМ

Нарышкин отметил причастность США и Британии к подрыву "Севпотоков"

Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:37+0300

2024-10-07T15:37+0300

2024-10-07T15:41+0300

россия

сша

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северные потоки

свр

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания причастны к взрыву на "Северных потоках", российская Служба внешней разведки располагает достоверными данными об этом. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. 7 октября прошла 55-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, текст встречи опубликован на официальном портале СВР. "По имеющимся данным, в его (взрыв "Северных потоков" - ред.) организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.Кроме того, глава СВР добавил, что ход расследования подрывов газопроводов не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны. По его словаам, в США пошли на это преступление для того, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России.

https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html

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россия, сша, великобритания, северные потоки, свр