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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ
В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия". | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T07:23+0300
2024-10-07T07:23+0300
образование
госдума
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия".Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физчески лиц до 700 тысяч для юридических лиц.Проект закона подготовили заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в публикации.При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.В пресс-службе фракции сообщили, что законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России, при этом уже поддержан Минпросвещения.
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образование, госдума, коап рф
образование, Госдума, КоАП РФ
07:23 07.10.2024
 
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ

"Известия": в Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" Учитель в классе
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия".
Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физчески лиц до 700 тысяч для юридических лиц.
Проект закона подготовили заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
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"За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в публикации.
При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
В пресс-службе фракции сообщили, что законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России, при этом уже поддержан Минпросвещения.
 
образованиеГосдумаКоАП РФ
 
 
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