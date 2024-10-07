https://1prime.ru/20241007/shtrafy-852021622.html
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ
В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия". | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T07:23+0300
2024-10-07T07:23+0300
2024-10-07T07:23+0300
образование
госдума
коап рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/59/827845978_0:73:3131:1834_1920x0_80_0_0_3b78f947dbd09c0efde773ef16de0bff.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия".Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физчески лиц до 700 тысяч для юридических лиц.Проект закона подготовили заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в публикации.При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.В пресс-службе фракции сообщили, что законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России, при этом уже поддержан Минпросвещения.
https://1prime.ru/20240912/moneta-851515821.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82784/59/827845978_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_5c73c68fc7dc8c2a0a0e2d1b25579870.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, госдума, коап рф
образование, Госдума, КоАП РФ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ
"Известия": в Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия".
Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физчески лиц до 700 тысяч для юридических лиц.
Проект закона подготовили заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
ЦБ выпустит памятную монету "Учитель" в серии "Человек труда"
"За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в публикации.
При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
В пресс-службе фракции сообщили, что законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России, при этом уже поддержан Минпросвещения.