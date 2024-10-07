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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишет СМИ

В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия". | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T07:23+0300

2024-10-07T07:23+0300

2024-10-07T07:23+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдуму внесут проект закона, предусматривающего введение административной ответственности за оскорбление педагогов, пишут "Известия".Согласно документу, штрафы будут варьироваться от 5 тысяч для физчески лиц до 700 тысяч для юридических лиц.Проект закона подготовили заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в публикации.При этом, если оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.В пресс-службе фракции сообщили, что законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России, при этом уже поддержан Минпросвещения.

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образование, госдума, коап рф