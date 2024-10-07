https://1prime.ru/20241007/spo-852022884.html
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей
Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86%... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:25+0300
2024-10-07T09:25+0300
2024-10-07T09:30+0300
экономика
россия
акции
тгк
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86% акций, сообщила компания."Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO" или "предложение")... Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 миллиарда рублей... В рамках SPO основным акционером... были размещены принадлежащие акции в размере 10,86%", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, акции, тгк
Экономика, РОССИЯ, Акции, ТГК
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 млрд руб, разместив 10,86% акций
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86% акций, сообщила компания.
"Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO" или "предложение")... Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 миллиарда рублей... В рамках SPO основным акционером... были размещены принадлежащие акции в размере 10,86%", - говорится в сообщении.