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ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241007/spo-852022884.html
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей
Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86%... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:25+0300
2024-10-07T09:30+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86% акций, сообщила компания."Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO" или "предложение")... Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 миллиарда рублей... В рамках SPO основным акционером... были размещены принадлежащие акции в размере 10,86%", - говорится в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, Акции, ТГК
09:25 07.10.2024 (обновлено: 09:30 07.10.2024)
 
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей

ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 млрд руб, разместив 10,86% акций

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86% акций, сообщила компания.
"Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO" или "предложение")... Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 миллиарда рублей... В рамках SPO основным акционером... были размещены принадлежащие акции в размере 10,86%", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯАкцииТГК
 
 
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