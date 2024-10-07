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ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей

ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ

ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей

Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86%... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:25+0300

2024-10-07T09:25+0300

2024-10-07T09:30+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в рамках вторичного публичного предложения акций (SPO) привлекла 1,5 миллиарда рублей, разместив 10,86% акций, сообщила компания."Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO" или "предложение")... Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 миллиарда рублей... В рамках SPO основным акционером... были размещены принадлежащие акции в размере 10,86%", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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