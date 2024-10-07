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"За рулем" рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль - 07.10.2024, ПРАЙМ
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"За рулем" рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль
"За рулем" рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль - 07.10.2024, ПРАЙМ
"За рулем" рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль
Какие вмешательства в автомобиль могут повлечь за собой блокировку компьютера и штрафы, рассказывается в публикации журнала "За рулем". | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:50+0300
2024-10-07T15:55+0300
вмешательство
экспертное мнение
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Какие вмешательства в автомобиль могут повлечь за собой блокировку компьютера и штрафы, рассказывается в публикации журнала "За рулем".Прежде всего эксперты издания настоятельно не рекомендуют трогать фары. С одной стороны, они ссылаются на "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", в который содержит соответствующие запреты. С другой стороны, уверяют, что допустима лишь замена галогеновых фар на ксеноновые, причем только в том случае, если модель автомобиля выпускалась в разных комплектациях, в том числе с ксеноном. При этом авторы статьи признают, что "действительно имеет смысл" заменить штатные лампы накаливания на лампы Long Life. А все иные замены, по их данным, или находятся под запретом, или просо неуместны.Также не рекомендуется трогать батарею. Вроде бы замена аккумулятора - проще некуда. Но нет, элементарной операцией, как указывается в статье, его замена была четверть века назад. А ныне такого рода самодеятельность грозит неприятностями. В частности, авторы предупреждают, что в итоге "почти наверняка" произойдет сброс множества оперативных настроек - и впоследствии их придется восстанавливать. В с авто премиум-класса может случиться и кое-что более неприятное. Например, компьютер может квалифицировать замену аккумулятора как несанкционированное проникновение и, как ему и положено, заблокируется. В результате для разблокировки будет необходимо обращаться в головной офис компании-производителя. "А где он сейчас, этот головной офис?" - интересуются авторы статьи.
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вмешательство, экспертное мнение
вмешательство, экспертное мнение
15:50 07.10.2024 (обновлено: 15:55 07.10.2024)
 
"За рулем" рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль

"За рулем" рассказал, какие вмешательства в авто грозят большими неприятностями

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Какие вмешательства в автомобиль могут повлечь за собой блокировку компьютера и штрафы, рассказывается в публикации журнала "За рулем".
Прежде всего эксперты издания настоятельно не рекомендуют трогать фары. С одной стороны, они ссылаются на "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", в который содержит соответствующие запреты. С другой стороны, уверяют, что допустима лишь замена галогеновых фар на ксеноновые, причем только в том случае, если модель автомобиля выпускалась в разных комплектациях, в том числе с ксеноном.
При этом авторы статьи признают, что "действительно имеет смысл" заменить штатные лампы накаливания на лампы Long Life. А все иные замены, по их данным, или находятся под запретом, или просо неуместны.
Также не рекомендуется трогать батарею. Вроде бы замена аккумулятора - проще некуда. Но нет, элементарной операцией, как указывается в статье, его замена была четверть века назад. А ныне такого рода самодеятельность грозит неприятностями.
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В частности, авторы предупреждают, что в итоге "почти наверняка" произойдет сброс множества оперативных настроек - и впоследствии их придется восстанавливать. В с авто премиум-класса может случиться и кое-что более неприятное. Например, компьютер может квалифицировать замену аккумулятора как несанкционированное проникновение и, как ему и положено, заблокируется. В результате для разблокировки будет необходимо обращаться в головной офис компании-производителя. "А где он сейчас, этот головной офис?" - интересуются авторы статьи.
 
вмешательствоэкспертное мнение
 
 
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