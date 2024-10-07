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СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы - 07.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы
СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы - 07.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы
Вышедшее из России судно MV Ruby с тысячами тонн удобрений на борту курсирует вдоль северо-западного побережья Европы, пишет The New York Times. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T08:21+0300
2024-10-07T08:21+0300
морские грузоперевозки
россия
великобритания
литва
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удобрения
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вышедшее из России судно MV Ruby с тысячами тонн удобрений на борту курсирует вдоль северо-западного побережья Европы, пишет The New York Times.При этом ни одна страна не позволяет ему встать на стоянку из-за опасений повторения взрыва в Ливане в 2020 году. Судно находится у берегов Великобритании уже больше недели. Его корпус треснул, винт поврежден.Судно покинуло порт Кандалакша в августе, но вскоре село на мель, получив повреждения. После этого оно направилось в Норвегию, где было задержано и осмотрено инспекторами. Затем его путь отслеживали шведские и датские власти.Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что судну не будет разрешено войти в порт Клайпеды. Когда судно направилось к Великобритании, экс-посол Литвы в Лондоне Эйтвидас Баярунас в своей статье описал судно как "плавающую мегабомбу".
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морские грузоперевозки, россия, великобритания, литва, европа, удобрения
морские грузоперевозки, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИТВА, ЕВРОПА, удобрения
08:21 07.10.2024
 
СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы

NYT: судно с удобрениями не может зайти ни в один порт Европы для ремонта

© Unsplash/Kinsey WМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Kinsey W
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вышедшее из России судно MV Ruby с тысячами тонн удобрений на борту курсирует вдоль северо-западного побережья Европы, пишет The New York Times.
При этом ни одна страна не позволяет ему встать на стоянку из-за опасений повторения взрыва в Ливане в 2020 году. Судно находится у берегов Великобритании уже больше недели. Его корпус треснул, винт поврежден.
Судно покинуло порт Кандалакша в августе, но вскоре село на мель, получив повреждения. После этого оно направилось в Норвегию, где было задержано и осмотрено инспекторами. Затем его путь отслеживали шведские и датские власти.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что судну не будет разрешено войти в порт Клайпеды. Когда судно направилось к Великобритании, экс-посол Литвы в Лондоне Эйтвидас Баярунас в своей статье описал судно как "плавающую мегабомбу".
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морские грузоперевозкиРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЛИТВАЕВРОПАудобрения
 
 
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