https://1prime.ru/20241007/sudno-852022247.html

СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы

СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы - 07.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о проблемах с вышедшим из России судном у берегов Европы

Вышедшее из России судно MV Ruby с тысячами тонн удобрений на борту курсирует вдоль северо-западного побережья Европы, пишет The New York Times. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T08:21+0300

2024-10-07T08:21+0300

2024-10-07T08:21+0300

морские грузоперевозки

россия

великобритания

литва

европа

удобрения

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вышедшее из России судно MV Ruby с тысячами тонн удобрений на борту курсирует вдоль северо-западного побережья Европы, пишет The New York Times.При этом ни одна страна не позволяет ему встать на стоянку из-за опасений повторения взрыва в Ливане в 2020 году. Судно находится у берегов Великобритании уже больше недели. Его корпус треснул, винт поврежден.Судно покинуло порт Кандалакша в августе, но вскоре село на мель, получив повреждения. После этого оно направилось в Норвегию, где было задержано и осмотрено инспекторами. Затем его путь отслеживали шведские и датские власти.Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что судну не будет разрешено войти в порт Клайпеды. Когда судно направилось к Великобритании, экс-посол Литвы в Лондоне Эйтвидас Баярунас в своей статье описал судно как "плавающую мегабомбу".

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литва

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морские грузоперевозки, россия, великобритания, литва, европа, удобрения