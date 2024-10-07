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Новак отметил готовность России к развитию новых партнерств в ТЭК
Новак отметил готовность России к развитию новых партнерств в ТЭК - 07.10.2024, ПРАЙМ
Новак отметил готовность России к развитию новых партнерств в ТЭК
Россия готова к укреплению традиционных и развитию новых партнерств на взаимовыгодной основе в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), сказал журналистам... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:05+0300
2024-10-07T10:05+0300
2024-10-07T10:05+0300
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Россия готова к укреплению традиционных и развитию новых партнерств на взаимовыгодной основе в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. "На сегодняшний день нам известно о потенциальной заинтересованности ряда стран в поставках энергоресурсов, в том числе газа, из России. Готовы к укреплению традиционных партнерств и развитию новых на взаимовыгодной основе", – сказал он. Отвечая на вопрос о прогнозе по волатильности цен на энергетических рынках в текущем году, Новак отметил, что изменения на мировых энергетических и сырьевых рынках – это всегда многофакторный процесс, а определить степень влияния политических факторов в тот или иной момент бывает довольно сложно. Фундаментальным же фактором, напомнил вице-премьер, является баланс спроса и предложения. "Мы заинтересованы в сбалансированном состоянии рынков", – подчеркнул он. "Россия на сегодняшний день успешно развивает сотрудничество со многими странами, полностью обеспечивая выполнение всех обязательств перед партнерами и наращивая поставки в АТР – невзирая на санкционное давление коллективного Запада", – добавил Новак.
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россия, тэк
Новак отметил готовность России к развитию новых партнерств в ТЭК
Новак: Россия готова к укреплению традиционных и развитию новых партнерств в ТЭК
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Россия готова к укреплению традиционных и развитию новых партнерств на взаимовыгодной основе в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"На сегодняшний день нам известно о потенциальной заинтересованности ряда стран в поставках энергоресурсов, в том числе газа, из России. Готовы к укреплению традиционных партнерств и развитию новых на взаимовыгодной основе", – сказал он.
Отвечая на вопрос о прогнозе по волатильности цен на энергетических рынках в текущем году, Новак отметил, что изменения на мировых энергетических и сырьевых рынках – это всегда многофакторный процесс, а определить степень влияния политических факторов в тот или иной момент бывает довольно сложно.
Фундаментальным же фактором, напомнил вице-премьер, является баланс спроса и предложения. "Мы заинтересованы в сбалансированном состоянии рынков", – подчеркнул он.
"Россия на сегодняшний день успешно развивает сотрудничество со многими странами, полностью обеспечивая выполнение всех обязательств перед партнерами и наращивая поставки в АТР – невзирая на санкционное давление коллективного Запада", – добавил Новак.
Новак рассказал о планах правительства расширить действующие ОЭЗ