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Минприроды оценило объем государственных вложений в разведку титана

Минприроды оценило объем государственных вложений в разведку титана - 07.10.2024, ПРАЙМ

Минприроды оценило объем государственных вложений в разведку титана

Государство выделило в 2022-2024 годах на геологоразведочные работы по титану 684,1 миллиона рублей, что почти на 40% превышает инвестиции российских компаний:... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T11:40+0300

2024-10-07T11:40+0300

2024-10-07T11:40+0300

экономика

россия

минприроды

титан

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Государство выделило в 2022-2024 годах на геологоразведочные работы по титану 684,1 миллиона рублей, что почти на 40% превышает инвестиции российских компаний: вложения бизнеса составили 128,2 миллиона рублей в 2022-2023 годах и еще 369,2 миллиона заявлены на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ. "За 2022-2023 годы компании вложили в разведку месторождений титановых руд 128,2 миллиона рублей, заявленные инвестиции на 2024 год - 369,2 миллиона рублей. Государство за 2022-2024 годы выделило на геологоразведочные работы по титану почти на 40% больше - 684,1 миллиона рублей", - приводит данные пресс-служба ведомства. Отмечается, что за последние годы наиболее крупным обнаруженным месторождением стала "Америка" в Мурманской области. Запасы месторождения оцениваются в 3,5 миллиона тонн коренных ильменит-титаномагнетитовых руд. "По государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на данный момент идут работы на двух объектах: в Бурятии на Витимконском массиве и Тамбовской области на Кирсановской площади. По первому ожидаем прирост прогнозных ресурсов коренных титановых руд в 2025 году 45 миллионов тонн, а на Кирсановском участке рассчитываем в 2026 году получить уже запасы – 2,5 миллиона тонн, плюс 300 тысяч запасов циркония в россыпях", – приводит пресс-служба слова главы Минприроды Александра Козлова. Кроме того, до 2030 года по проекту "Геология: возрождение легенды" запланирован прирост прогнозных ресурсов титана в объеме 105 миллионов тонн и 5 миллионов тонн титана в россыпях. Геологоразведочные работы пройдут на трех объектах: в Амурской, Кемеровской и Томской областях, отмечается в сообщении.

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россия, минприроды, титан