https://1prime.ru/20241007/tramp-852027993.html
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям
Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:56+0300
2024-10-07T11:56+0300
2024-10-07T11:56+0300
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, утверждает американское издание The National Interest.Как отмечается, Трамп неоднократно демонстрировал положительное отношение к Путину, и президент России будет потирать руки, если Трамп вернется в Белый дом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье говорится, что вице-президент Камала Харрис показала, как легко манипулировать Трампом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже манипулировали Трампом, говорится в публикации, поскольку республиканец падок на лесть и легко поддается манипуляциям. Автор напоминает, как Харрис образно предупредила Трампа на дебатах, что Путин "слопает" его на обед.Что касается украинского вопроса, то Трамп не является другом Киева и скептически относится к поддержке Украины. Он дважды увильнул от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины. Кроме того, Трамп угрожает НАТО, позволяя России вторгнуться на территорию союзников, добавляет автор.Он утверждает, что, поскольку Путин много лет служил офицером КГБ, то умеет манипулировать людьми. В 2018 году Путин склонил Трампа на свою сторону на закрытой встрече в Хельсинки. На последующей пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина и пошел против собственной разведки, утверждается в публикации.Кроме того, Трамп хвалится "чудесной" перепиской с Ким Чен Ыном. Последний обвел Трампа вокруг пальца, несмотря на встречи и подарки. При Трампе Северная Корея существенно нарастила ядерный арсенал, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям
TNI: возвращение Трампа в Белый дом сыграет на руку Путину
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ.
Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, утверждает американское издание The National Interest
.
Как отмечается, Трамп неоднократно демонстрировал положительное отношение к Путину, и президент России будет потирать руки, если Трамп вернется в Белый дом.
В статье говорится, что вице-президент Камала Харрис показала, как легко манипулировать Трампом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже манипулировали Трампом, говорится в публикации, поскольку республиканец падок на лесть и легко поддается манипуляциям. Автор напоминает, как Харрис образно предупредила Трампа на дебатах, что Путин "слопает" его на обед.
Трамп раскритиковал Харрис за помощь другим странам
Что касается украинского вопроса, то Трамп не является другом Киева и скептически относится к поддержке Украины. Он дважды увильнул от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины. Кроме того, Трамп угрожает НАТО, позволяя России вторгнуться на территорию союзников, добавляет автор.
Он утверждает, что, поскольку Путин много лет служил офицером КГБ, то умеет манипулировать людьми. В 2018 году Путин склонил Трампа на свою сторону на закрытой встрече в Хельсинки. На последующей пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина и пошел против собственной разведки, утверждается в публикации.
Кроме того, Трамп хвалится "чудесной" перепиской с Ким Чен Ыном. Последний обвел Трампа вокруг пальца, несмотря на встречи и подарки. При Трампе Северная Корея существенно нарастила ядерный арсенал, указывает автор.