Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям - 07.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241007/tramp-852027993.html
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям
Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:56+0300
2024-10-07T11:56+0300
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, утверждает американское издание The National Interest.Как отмечается, Трамп неоднократно демонстрировал положительное отношение к Путину, и президент России будет потирать руки, если Трамп вернется в Белый дом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье говорится, что вице-президент Камала Харрис показала, как легко манипулировать Трампом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже манипулировали Трампом, говорится в публикации, поскольку республиканец падок на лесть и легко поддается манипуляциям. Автор напоминает, как Харрис образно предупредила Трампа на дебатах, что Путин "слопает" его на обед.Что касается украинского вопроса, то Трамп не является другом Киева и скептически относится к поддержке Украины. Он дважды увильнул от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины. Кроме того, Трамп угрожает НАТО, позволяя России вторгнуться на территорию союзников, добавляет автор.Он утверждает, что, поскольку Путин много лет служил офицером КГБ, то умеет манипулировать людьми. В 2018 году Путин склонил Трампа на свою сторону на закрытой встрече в Хельсинки. На последующей пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина и пошел против собственной разведки, утверждается в публикации.Кроме того, Трамп хвалится "чудесной" перепиской с Ким Чен Ыном. Последний обвел Трампа вокруг пальца, несмотря на встречи и подарки. При Трампе Северная Корея существенно нарастила ядерный арсенал, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241006/tramp-852016915.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, владимир путин, дональд трамп
США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:56 07.10.2024
 
"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям

TNI: возвращение Трампа в Белый дом сыграет на руку Путину

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, утверждает американское издание The National Interest.
Как отмечается, Трамп неоднократно демонстрировал положительное отношение к Путину, и президент России будет потирать руки, если Трамп вернется в Белый дом.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В статье говорится, что вице-президент Камала Харрис показала, как легко манипулировать Трампом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже манипулировали Трампом, говорится в публикации, поскольку республиканец падок на лесть и легко поддается манипуляциям. Автор напоминает, как Харрис образно предупредила Трампа на дебатах, что Путин "слопает" его на обед.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
Трамп раскритиковал Харрис за помощь другим странам
Вчера, 12:16
Что касается украинского вопроса, то Трамп не является другом Киева и скептически относится к поддержке Украины. Он дважды увильнул от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины. Кроме того, Трамп угрожает НАТО, позволяя России вторгнуться на территорию союзников, добавляет автор.
Он утверждает, что, поскольку Путин много лет служил офицером КГБ, то умеет манипулировать людьми. В 2018 году Путин склонил Трампа на свою сторону на закрытой встрече в Хельсинки. На последующей пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина и пошел против собственной разведки, утверждается в публикации.
Кроме того, Трамп хвалится "чудесной" перепиской с Ким Чен Ыном. Последний обвел Трампа вокруг пальца, несмотря на встречи и подарки. При Трампе Северная Корея существенно нарастила ядерный арсенал, указывает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРОССИЯВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала