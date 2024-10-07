https://1prime.ru/20241007/tramp-852027993.html

"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям

"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Путин на обед слопает". В США указали на уязвимость Трампа к манипуляциям

Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T11:56+0300

2024-10-07T11:56+0300

2024-10-07T11:56+0300

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, ныне снова баллотирующегося от республиканцев, сыграет на руку российскому лидеру Владимиру Путину, утверждает американское издание The National Interest.Как отмечается, Трамп неоднократно демонстрировал положительное отношение к Путину, и президент России будет потирать руки, если Трамп вернется в Белый дом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье говорится, что вице-президент Камала Харрис показала, как легко манипулировать Трампом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже манипулировали Трампом, говорится в публикации, поскольку республиканец падок на лесть и легко поддается манипуляциям. Автор напоминает, как Харрис образно предупредила Трампа на дебатах, что Путин "слопает" его на обед.Что касается украинского вопроса, то Трамп не является другом Киева и скептически относится к поддержке Украины. Он дважды увильнул от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины. Кроме того, Трамп угрожает НАТО, позволяя России вторгнуться на территорию союзников, добавляет автор.Он утверждает, что, поскольку Путин много лет служил офицером КГБ, то умеет манипулировать людьми. В 2018 году Путин склонил Трампа на свою сторону на закрытой встрече в Хельсинки. На последующей пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина и пошел против собственной разведки, утверждается в публикации.Кроме того, Трамп хвалится "чудесной" перепиской с Ким Чен Ыном. Последний обвел Трампа вокруг пальца, несмотря на встречи и подарки. При Трампе Северная Корея существенно нарастила ядерный арсенал, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп