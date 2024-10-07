https://1prime.ru/20241007/tramp-852036919.html

В Британии объяснили, что Трамп сделает с Украиной, если победит на выборах

В Британии объяснили, что Трамп сделает с Украиной, если победит на выборах - 07.10.2024, ПРАЙМ

В Британии объяснили, что Трамп сделает с Украиной, если победит на выборах

Книга Дональда Трампа "Искусство заключать сделки" может дать представление о том, как он собирается решить проблему конфликта на Украине, если выиграет... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T17:24+0300

2024-10-07T17:24+0300

2024-10-07T17:27+0300

политика

россия

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Книга Дональда Трампа "Искусство заключать сделки" может дать представление о том, как он собирается решить проблему конфликта на Украине, если выиграет ноябрьские выборы. Об этом в материале для британской газеты The Telegraph рассказывает обозреватель Джо Барнс.По его мнению, у Трампа "в изобилии рычагов воздействия" как на Владимира Зеленского, так и на президента России Владимира Путина. Во-первых, это "ключи к вступлению Украины в НАТО", что чрезвычайно волнует и Киев, и Москву. Трамп, как считает Барнс, может предложить Зеленскому вместо членства в альянсе согласие на военную интервенцию при поддержке Соединенных Штатов в случае будущей атаки РФ на Украину. "Этого будет достаточно, чтобы удержать Путина от новых ударов кнутом после заключения соглашения о прекращении огня", - говорится в публикации.Во-вторых, Трамп может предложить противоборствующим сторонам, которые с самого начала заявляли о максималистских целях, поставить более умеренные, а тому более реалистичные цели. Например, ранее он уже говорил, что Киеву нужно "немного подвинуться", то есть уступить часть территорий в обмен на мирное урегулирование. Правда, признает Барнс, сейчас непонятно, чем в этом случае должна пожертвовать Москва, чтобы сделка стала приемлемой для украинцев.Для быстрого заключения сделки Трамп, по мнению автора статьи, будет подталкивать Киев и его союзников к компромиссам, "которые найдут мало сторонников". Но он, разумеется, будет представлять свои предложения как "наилучшую сделку", пусть и многим она вовсе не будет представляться таковой, подытоживает Барнс.

https://1prime.ru/20241007/tramp-852027993.html

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россия, украина, дональд трамп