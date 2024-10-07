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В РСТ оценили продажи туров на Ближний Восток - 07.10.2024, ПРАЙМ
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В РСТ оценили продажи туров на Ближний Восток
В РСТ оценили продажи туров на Ближний Восток - 07.10.2024, ПРАЙМ
В РСТ оценили продажи туров на Ближний Восток
Туры в страны Ближнего Востока из России бронируются и совершаются в обычном режиме, несмотря на переносы авиарейсов и удлинение времени полета в связи с... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T17:37+0300
2024-10-07T17:37+0300
россия
ближний восток
туризм
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туры в страны Ближнего Востока из России бронируются и совершаются в обычном режиме, несмотря на переносы авиарейсов и удлинение времени полета в связи с обострением ситуации там, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Все намеченные туры в Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Оман совершаются по графику. По Арабским Эмиратам были вопросы в связи с российскими авиакомпаниями, у которых были ограничения по полетам и соответственно переносы, но все туристы вылетели. Арабские перевозчики Ethiad, Fly Dubai, Gulf Air, Emirates летают без изменений. Отказов нет, изменений спроса мы также пока не видим", - процитировали директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву в сообщении. Она пояснила, что все групповые заезды на фиксированные даты проходят "в штатном режиме". Так, на 14 октября в компании запланирован групповой экскурсионный тур в Иран, отказов от поездки в связи с обострением положения на Ближнем Востоке пока нет. "В целом по ближневосточным путешествиям туристы занимают выжидательную позицию, анализируют происходящее. Отказы если и были, то по другим, как правило, личным причинам, не связанным с ситуацией", - уточнила Домостроева. Представители других туроператоров также не заметили изменений в спросе на туры на Ближний Восток со стороны российских туристов. "Летаем на Ближний Восток, как и прежде, без сбоев. В первые день-два было много звонков от агентов, но ни одной аннуляции. Продажи идут хорошо, я бы сказала, даже уверенно", - сказала замдиректора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, слова которой привели в сообщении. При этом вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил, что, как правило, в случае отмены поездки туроператоры идут навстречу туристам. "Они возвращают все, что можно вернуть, в зависимости от тарифа перевозки и условий бронирования размещения. Никакие штрафы в отношении потребителей законом в данной ситуации не предусмотрены", - процитировали его в сообщении. Росавиация после ракетных ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Перевозчики меняли расписание рейсов в ОАЭ. Затем ведомство после анализа обстановки рекомендовало полеты в определенные часы.
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4.7
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россия, ближний восток, туризм
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Туризм
17:37 07.10.2024
 
В РСТ оценили продажи туров на Ближний Восток

РСТ: продажи туров на Ближний Восток из России идут в обычном режиме

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туры в страны Ближнего Востока из России бронируются и совершаются в обычном режиме, несмотря на переносы авиарейсов и удлинение времени полета в связи с обострением ситуации там, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Все намеченные туры в Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Оман совершаются по графику. По Арабским Эмиратам были вопросы в связи с российскими авиакомпаниями, у которых были ограничения по полетам и соответственно переносы, но все туристы вылетели. Арабские перевозчики Ethiad, Fly Dubai, Gulf Air, Emirates летают без изменений. Отказов нет, изменений спроса мы также пока не видим", - процитировали директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву в сообщении.
Она пояснила, что все групповые заезды на фиксированные даты проходят "в штатном режиме". Так, на 14 октября в компании запланирован групповой экскурсионный тур в Иран, отказов от поездки в связи с обострением положения на Ближнем Востоке пока нет. "В целом по ближневосточным путешествиям туристы занимают выжидательную позицию, анализируют происходящее. Отказы если и были, то по другим, как правило, личным причинам, не связанным с ситуацией", - уточнила Домостроева.
Представители других туроператоров также не заметили изменений в спросе на туры на Ближний Восток со стороны российских туристов. "Летаем на Ближний Восток, как и прежде, без сбоев. В первые день-два было много звонков от агентов, но ни одной аннуляции. Продажи идут хорошо, я бы сказала, даже уверенно", - сказала замдиректора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, слова которой привели в сообщении.
При этом вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил, что, как правило, в случае отмены поездки туроператоры идут навстречу туристам. "Они возвращают все, что можно вернуть, в зависимости от тарифа перевозки и условий бронирования размещения. Никакие штрафы в отношении потребителей законом в данной ситуации не предусмотрены", - процитировали его в сообщении.
Росавиация после ракетных ударов Ирана по Израилю 1 октября рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Перевозчики меняли расписание рейсов в ОАЭ. Затем ведомство после анализа обстановки рекомендовало полеты в определенные часы.
 
РОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКТуризм
 
 
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