https://1prime.ru/20241007/ukraina-852028147.html

"Много рассуждений". В Кремле оценили мирные планы по Украине

"Много рассуждений". В Кремле оценили мирные планы по Украине - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Много рассуждений". В Кремле оценили мирные планы по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о мирных планах по Украине, отметив, что большинство из них не имеют реалистичной... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:03+0300

2024-10-07T12:03+0300

2024-10-07T12:03+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о мирных планах по Украине, отметив, что большинство из них не имеют реалистичной основы. Об этом он заявил в беседе с журналистами."Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, как воспринимаются сообщения СМИ о предполагаемых планах разделения Украины по "германскому сценарию" на западную и российскую зоны влияния.Ранее глава государства Владимир Путин обозначил условия для мирного урегулирования: прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация и принятие нейтрального статуса. Также он упомянул об отмене санкций против России.После атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам. Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что мирные предложения Москвы остаются в силе, но текущий этап не предполагает переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20241007/borrel-852026035.html

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россия, украина, дмитрий песков