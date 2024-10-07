https://1prime.ru/20241007/ukraina-852035031.html

На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины

На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины - 07.10.2024, ПРАЙМ

На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины

Западные союзники Киева не хотят говорить вслух о потере Украиной своих территорий. Об этом пишет издание Advance. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:08+0300

2024-10-07T16:08+0300

2024-10-07T16:08+0300

спецоперация на украине

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украина

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные союзники Киева не хотят говорить вслух о потере Украиной своих территорий. Об этом пишет издание Advance."Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух", — сообщается в материале.Более того, как сообщает газета, Запад поймет, что Украина не так важна в контексте мировой геополитической ситуации, только тогда, когда Киев дотянет до точки, когда только мировая война сможет его "спасти". Advance пишет, что все данные говорят о том, что стратегия истощения и изоляции России является крайне неэффективной, так как страна показала стойкость в конфликте.Ранее полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявлял, что уже зимой Вооруженные силы России смогут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.

https://1prime.ru/20241006/svo-852015893.html

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