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На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины - 07.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины
На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины - 07.10.2024, ПРАЙМ
На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины
Западные союзники Киева не хотят говорить вслух о потере Украиной своих территорий. Об этом пишет издание Advance. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:08+0300
2024-10-07T16:08+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные союзники Киева не хотят говорить вслух о потере Украиной своих территорий. Об этом пишет издание Advance."Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух", — сообщается в материале.Более того, как сообщает газета, Запад поймет, что Украина не так важна в контексте мировой геополитической ситуации, только тогда, когда Киев дотянет до точки, когда только мировая война сможет его "спасти". Advance пишет, что все данные говорят о том, что стратегия истощения и изоляции России является крайне неэффективной, так как страна показала стойкость в конфликте.Ранее полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявлял, что уже зимой Вооруженные силы России смогут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:08 07.10.2024
 
На Западе пришли к "горькому выводу" насчет Украины

Advance: на Западе не хотят говорить вслух о потере Украиной территорий

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Западные союзники Киева не хотят говорить вслух о потере Украиной своих территорий. Об этом пишет издание Advance.
"Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух", — сообщается в материале.
Более того, как сообщает газета, Запад поймет, что Украина не так важна в контексте мировой геополитической ситуации, только тогда, когда Киев дотянет до точки, когда только мировая война сможет его "спасти".
Advance пишет, что все данные говорят о том, что стратегия истощения и изоляции России является крайне неэффективной, так как страна показала стойкость в конфликте.
Ранее полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявлял, что уже зимой Вооруженные силы России смогут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.
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