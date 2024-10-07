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Украина и Словакия договорились создать энергохаб
Украина и Словакия договорились создать энергохаб - 07.10.2024, ПРАЙМ
Украина и Словакия договорились создать энергохаб
Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:42+0300
2024-10-07T16:42+0300
2024-10-07T16:42+0300
энергетика
украина
словакия
газ
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. В понедельник в украинском Ужгороде состоялся очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, совместно со Словакией также реализуется проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны", завершить работы планируется к концу 2028 года. Ранее в понедельник Фицо заявил, что Киев подтвердил заинтересованность в использовании созданной на своей территории для транзита газа и нефти инфраструктуры.
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украина, словакия, газ
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Газ
Украина и Словакия договорились создать энергохаб
Украина и Словакия создадут энергохаб с использованием украинских газохранилищ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба с использованием украинских газохранилищ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль.
В понедельник в украинском Ужгороде состоялся очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины.
"Договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьером Словакии Робертом Фицо.
По его словам, совместно со Словакией также реализуется проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны", завершить работы планируется к концу 2028 года.
Ранее в понедельник Фицо заявил, что Киев подтвердил заинтересованность в использовании созданной на своей территории для транзита газа и нефти инфраструктуры.