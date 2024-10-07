https://1prime.ru/20241007/vengriya-852032853.html
В ЕС пытаются обойти вето Венгрии на выделение помощи Киеву, пишут СМИ
В ЕС пытаются обойти вето Венгрии на выделение помощи Киеву, пишут СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС пытаются обойти вето Венгрии на выделение помощи Киеву, пишут СМИ
Европейский союз (ЕС) ищет способы обойти вето Венгрии, которое блокирует выделение финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира, пишет Bloomberg. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:41+0300
2024-10-07T14:41+0300
2024-10-07T14:41+0300
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БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) ищет способы обойти вето Венгрии, которое блокирует выделение финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира, пишет Bloomberg."Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины", - говорится в материале.Одна из возможностей, на которую рассчитывает ЕС, заключается в том, чтоб разрешить странам-членам делать добровольные взносы в этот фонд. Такой шаг позволит направлять финансирование на основе согласия плательщиков, а не требовать единогласной поддержки.Венгрия заявила, что она не одобрит выделение Украине 6,5 миллиардов евро из фонда, пока не будет прекращена дискриминация венгерских фирм. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрия блокирует выплаты странам ЕС из фонда в качестве компенсации за оружие и боеприпасы, поставляемые Киеву.
https://1prime.ru/20241003/vengriya-851946271.html
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ес, венгрия, украина
Экономика, ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
В ЕС пытаются обойти вето Венгрии на выделение помощи Киеву, пишут СМИ
Bloomberg: в ЕС пытаются обойти вето Венгрии на выделение помощи Киеву
БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) ищет способы обойти вето Венгрии, которое блокирует выделение финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира, пишет Bloomberg.
"Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины", - говорится в материале.
Одна из возможностей, на которую рассчитывает ЕС, заключается в том, чтоб разрешить странам-членам делать добровольные взносы в этот фонд. Такой шаг позволит направлять финансирование на основе согласия плательщиков, а не требовать единогласной поддержки.
Венгрия заявила, что она не одобрит выделение Украине 6,5 миллиардов евро из фонда, пока не будет прекращена дискриминация венгерских фирм. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрия блокирует выплаты странам ЕС из фонда в качестве компенсации за оружие и боеприпасы, поставляемые Киеву.
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