https://1prime.ru/20241007/vklady-851963766.html

К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год

К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год - 07.10.2024, ПРАЙМ

К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год

Крупнейшие банки - Сбер и ВТБ - начали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до года. С чем связана такая щедрость и на что рассчитывают... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T02:02+0300

2024-10-07T02:02+0300

2024-10-07T02:02+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки - Сбер и ВТБ - начали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до года. С чем связана такая щедрость и на что рассчитывают кредитные организации, занимая на столь невыгодных для себя условиях, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Кредитные организации при определении своей процентной политики ориентируются на текущую ключевую ставку, оценку ее траектории в будущем, а также, если говорить о депозитах, собственную потребность в привлечении ликвидности от населения.“На текущий момент улучшение банками условий по вкладам может быть вызвано изменением оценок траектории ключевой ставки. Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП”, - напомнил он.В результате они готовы предлагать повышенные ставки по депозитам на сроки от полугода до года, ожидая, что до окончания вкладов, открытых на эти сроки сейчас, они смогут привлекать ликвидность по аналогичным или более высоким ставкам, а после окончания данного периода — привлечь ликвидность по ставкам ниже, чем предлагают сейчас.При этом изменение макроэкономических показателей, таких как инфляция, может способствовать пересмотру ожиданий банков по динамике ключевой ставки и, соответственно, изменению ставок по вкладам. Так, если банки увидят рост инфляции, они будут оценивать, что ключевая ставка пойдет по более высокой траектории, в связи с чем могут еще улучшить условия по депозитам.

https://1prime.ru/20241003/vklady-851950298.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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