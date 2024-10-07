https://1prime.ru/20241007/vklady-851963766.html
К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год
К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год - 07.10.2024, ПРАЙМ
К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год
Крупнейшие банки - Сбер и ВТБ - начали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до года. С чем связана такая щедрость и на что рассчитывают... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T02:02+0300
2024-10-07T02:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки - Сбер и ВТБ - начали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до года. С чем связана такая щедрость и на что рассчитывают кредитные организации, занимая на столь невыгодных для себя условиях, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Кредитные организации при определении своей процентной политики ориентируются на текущую ключевую ставку, оценку ее траектории в будущем, а также, если говорить о депозитах, собственную потребность в привлечении ликвидности от населения.“На текущий момент улучшение банками условий по вкладам может быть вызвано изменением оценок траектории ключевой ставки. Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП”, - напомнил он.В результате они готовы предлагать повышенные ставки по депозитам на сроки от полугода до года, ожидая, что до окончания вкладов, открытых на эти сроки сейчас, они смогут привлекать ликвидность по аналогичным или более высоким ставкам, а после окончания данного периода — привлечь ликвидность по ставкам ниже, чем предлагают сейчас.При этом изменение макроэкономических показателей, таких как инфляция, может способствовать пересмотру ожиданий банков по динамике ключевой ставки и, соответственно, изменению ставок по вкладам. Так, если банки увидят рост инфляции, они будут оценивать, что ключевая ставка пойдет по более высокой траектории, в связи с чем могут еще улучшить условия по депозитам.
https://1prime.ru/20241003/vklady-851950298.html
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эксклюзив, банковский вклад, банковские вклады, ставки по вкладам, ставка банка россии
Экономика, Эксклюзив, банковский вклад, банковские вклады, ставки по вкладам, ставка Банка России
К чему они готовятся? Банки начали предлагать вклады под 20% на целый год
Аналитик Зварич: банки предлагают щедрые вклады в ожидании нового роста ставок
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки - Сбер и ВТБ - начали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до года. С чем связана такая щедрость и на что рассчитывают кредитные организации, занимая на столь невыгодных для себя условиях, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Кредитные организации при определении своей процентной политики ориентируются на текущую ключевую ставку, оценку ее траектории в будущем, а также, если говорить о депозитах, собственную потребность в привлечении ликвидности от населения.
“На текущий момент улучшение банками условий по вкладам может быть вызвано изменением оценок траектории ключевой ставки. Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП”, - напомнил он.
В результате они готовы предлагать повышенные ставки по депозитам на сроки от полугода до года, ожидая, что до окончания вкладов, открытых на эти сроки сейчас, они смогут привлекать ликвидность по аналогичным или более высоким ставкам, а после окончания данного периода — привлечь ликвидность по ставкам ниже, чем предлагают сейчас.
При этом изменение макроэкономических показателей, таких как инфляция, может способствовать пересмотру ожиданий банков по динамике ключевой ставки и, соответственно, изменению ставок по вкладам. Так, если банки увидят рост инфляции, они будут оценивать, что ключевая ставка пойдет по более высокой траектории, в связи с чем могут еще улучшить условия по депозитам.
Россиянам рассказали, когда надо предупредить банк о снятии денег со вклада