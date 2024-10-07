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"Известия": ставки по длинным вкладам превысили 20%

"Известия": ставки по длинным вкладам превысили 20% - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Известия": ставки по длинным вкладам превысили 20%

Крупнейшие банки стали предлагать ставки по вкладам на два и три года в диапазоне 18–23%, сообщает издание "Известия". | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:46+0300

2024-10-07T13:46+0300

2024-10-07T13:46+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки стали предлагать ставки по вкладам на два и три года в диапазоне 18–23%, сообщает издание "Известия".Средняя доходность по двухлетним вкладам в российских банках приближается к 18%, а по трехлетним - к 17,9%. Банк "Открытие" предлагает самые высокие ставки на двухлетние вклады - 20%, в то время как МКБ, ВТБ, Совкомбанк и Газпромбанк начинают со ставок от 18% до 19%. Доходность трехлетних вкладов в "Альфе", МКБ и Совкомбанке начинается от 21%.В издании заметили, что на короткие вклады ставки также повысились в результате последнего заседания Центробанка. Независимые эксперты отмечают, что обычно короткие вклады были выгоднее, но сейчас ситуация изменилась. Это может быть связано с ожиданием смягчения монетарной политики ЦБ.Аналитики также указывают, что банки фиксируют стоимость своих пассивов на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о предполагаемом росте ключевой ставки. Банки стремятся к долгосрочному и стабильному фондированию, особенно в свете выдачи крупных кредитов на долгий срок, таких как ипотека и корпоративные займы, заключили в издании.

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