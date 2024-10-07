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Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии
Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии - 07.10.2024, ПРАЙМ
Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии
Германия для Сербии - партнер номер один в экономике, торговле и всех остальных сферах. Такое заявление соцсетях сделал сербский президент Александр Вучич,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T20:33+0300
2024-10-07T20:35+0300
экономика
александр вучич
германия
партнерство
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Германия для Сербии - партнер номер один в экономике, торговле и всех остальных сферах. Такое заявление соцсетях сделал сербский президент Александр Вучич, комментируя встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях конференции об устойчивом развитии в Гамбурге. Как написал Вучич, он обсудил с канцлером "европейский путь Сербии, ситуацию в Косово и Метохии и достигли большого согласия по многим мировым темам".Вместе с тем сербский лидер патетично отметил, что Германия – двигатель развития Евросоюза, "а для Сербии – экономический, торговый и всяческий партнер номер один". Также Вучич сообщил, что одной из ключевых тем его беседы с Шольцем стало вхождение Сербии в глобальную инициативу по минеральному сырью.
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александр вучич, германия, партнерство
Экономика, Александр Вучич, ГЕРМАНИЯ, партнерство
20:33 07.10.2024 (обновлено: 20:35 07.10.2024)
 
Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии

Вучич после встречи с Шольцем: Германия – партнер номер один для Сербии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Германия для Сербии - партнер номер один в экономике, торговле и всех остальных сферах. Такое заявление соцсетях сделал сербский президент Александр Вучич, комментируя встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях конференции об устойчивом развитии в Гамбурге.
Как написал Вучич, он обсудил с канцлером "европейский путь Сербии, ситуацию в Косово и Метохии и достигли большого согласия по многим мировым темам".
Вместе с тем сербский лидер патетично отметил, что Германия – двигатель развития Евросоюза, "а для Сербии – экономический, торговый и всяческий партнер номер один".
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Также Вучич сообщил, что одной из ключевых тем его беседы с Шольцем стало вхождение Сербии в глобальную инициативу по минеральному сырью.
 
ЭкономикаАлександр ВучичГЕРМАНИЯпартнерство
 
 
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