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Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии

Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии - 07.10.2024, ПРАЙМ

Вучич назвал Германию партнером номер один для Сербии

Германия для Сербии - партнер номер один в экономике, торговле и всех остальных сферах. Такое заявление соцсетях сделал сербский президент Александр Вучич,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T20:33+0300

2024-10-07T20:33+0300

2024-10-07T20:35+0300

экономика

александр вучич

германия

партнерство

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Германия для Сербии - партнер номер один в экономике, торговле и всех остальных сферах. Такое заявление соцсетях сделал сербский президент Александр Вучич, комментируя встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях конференции об устойчивом развитии в Гамбурге. Как написал Вучич, он обсудил с канцлером "европейский путь Сербии, ситуацию в Косово и Метохии и достигли большого согласия по многим мировым темам".Вместе с тем сербский лидер патетично отметил, что Германия – двигатель развития Евросоюза, "а для Сербии – экономический, торговый и всяческий партнер номер один". Также Вучич сообщил, что одной из ключевых тем его беседы с Шольцем стало вхождение Сербии в глобальную инициативу по минеральному сырью.

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германия

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александр вучич, германия, партнерство