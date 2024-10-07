https://1prime.ru/20241007/yabloki-852032225.html

В Минсельхозе спрогнозировали яблочный урожай в 2024 году

В Минсельхозе спрогнозировали яблочный урожай в 2024 году - 07.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе спрогнозировали яблочный урожай в 2024 году

Минсельхоз РФ ждет хорошего урожая яблок по итогам 2024 года - на уровне 1,6 миллиона тонн, и не видит необходимости снижать пошлину на импорт, однако не... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T14:23+0300

2024-10-07T14:23+0300

2024-10-07T14:23+0300

россия

минсельхоз

яблоки

https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_73b54aba118d75fe432e1bd26ca97aea.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ждет хорошего урожая яблок по итогам 2024 года - на уровне 1,6 миллиона тонн, и не видит необходимости снижать пошлину на импорт, однако не исключает этой меры в отношении продуктов их переработки, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". "Ожидаем сбор яблок на уровне 1,6 миллиона тонн, это чуть меньше, чем в прошлом году… У нас складывается ситуация, что нам не нужно, например, снижать пошлины на импорт. По продуктам переработки, может быть, по яблочному пюре, либо по продуктам, которые нужны именно для производства сока, пюре, то здесь мы смотрим на возможность применения таможенно-тарифного регулирования. Но по товарному яблоку, которое мы можем купить в магазине, мы считаем, что у нас хорошая ситуация, благодаря югу и Северному Кавказу", - сказала она. Министр выразила надежду, что российские садоводы переживут тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подойдут более уверенно. "И мы получим хороший, полноценный урожай яблок, несмотря на погоду", - резюмировала Лут. Ранее она говорила, что из-за возвратных майских заморозков Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок до 1,5 миллиона тонн с 1,8 миллиона, но в начале сентября повысил его до 1,6 миллиона тонн. В 2023 году российские аграрии собрали 1,7 миллиона тонн яблок.

https://1prime.ru/20241004/sidr-851959614.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, яблоки