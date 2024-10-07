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"Яндекс" запустил trade-in для умных колонок с "Алисой"

"Яндекс" запустил trade-in для умных колонок с "Алисой" - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" запустил trade-in для умных колонок с "Алисой"

"Яндекс Маркет" запустил программу trade-in для "Яндекс Станций" - теперь владельцы устройств могут сдать старую модель и купить более современную версию со... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:04+0300

2024-10-07T15:04+0300

2024-10-07T15:04+0300

россия

яндекс

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил программу trade-in для "Яндекс Станций" - теперь владельцы устройств могут сдать старую модель и купить более современную версию со скидкой до 50%, программа уже доступна для жителей Москвы, рассказали в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" запустил программу trade-in для "Яндекс Станций": она позволяет сдать старую модель и купить более современную по выгодной цене. Приобрести колонку по trade-in можно на "Яндекс Маркете". Программа уже доступна в Москве и скоро стартует в Санкт-Петербурге. Пользователи могут сдать в trade-in "Станцию" и "Станцию Лайт" первого поколения, "Станцию 2", "Станцию Мини", "Станцию Миди" и "Станцию Макс" (без модуля Zigbee). Взамен можно купить новую модель со скидкой до 50%", - сказано в релизе. Чтобы воспользоваться программой, нужно найти устройство на "Яндекс Маркете", указать модель своей старой колонки и выбрать опцию trade-in. После этого курьер привезет новую колонку и заберет старую. В компании объяснили, что устройства, сданные в trade-in, проходят проверку и обработку, а затем поступают в раздел уцененных товаров на "Маркете" - чистые, с зарядным устройством и в упаковке. В "Яндексе" отмечают растущий спрос на умные колонки: по итогам третьего квартала 98% продаж умных колонок на "Маркете" пришлось на "Яндекс Станции". "Мы прогнозируем рост продаж новых и б/у устройств на 15% в четвертом квартале только за счет запуска программы", - рассказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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