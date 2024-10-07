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Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля - 07.10.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля
Курс рубля в первые часы торгов понедельника преимущественно снижается против юаня: китайская валюта опять торгуется выше отметки 13,50 рубля, которую... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:00+0300
2024-10-07T14:00+0300
россия
юань
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника преимущественно снижается против юаня: китайская валюта опять торгуется выше отметки 13,50 рубля, которую протестировала на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.41 мск растет на 10 копеек, до 13,54 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 54,8 миллиарда рублей. Ощутимое увеличение с этой недели продаж Банком России юаней на рынке, до 5,3 миллиарда рублей в день с 0,2 миллиарда в сентябре, наряду с реализацией отложенных из-за недельных китайских выходных продаж валютной выручки экспортерами и "комфортными ценовыми уровнями по нефти" способно как минимум временно оказать поддержку российской валюте, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Диапазон 13-13,6 рубля за юань пока сохранит свою актуальность, а в ближайшие дни я склонен ждать отката курса как минимум к его середине, району 13,3 рубля", - добавляет он. Рост нефтяных котировок не может остановить "медвежий" тренд рубля, в свою очередь отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Хотя нисходящее движение курса рубля замедлилось, он по-прежнему остается под давлением из-за повышенного спроса со стороны импортеров и растущих расходов правительства. Ключевые технические уровни пройдены, поэтому у доллара на внебиржевом рынке нет никаких преград до 98 рублей", - оценивает он.
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россия, юань, мосбиржа
РОССИЯ, юань, Мосбиржа
14:00 07.10.2024
 
Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля

Курс юаня на Московской бирже снова выше 13,50 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника преимущественно снижается против юаня: китайская валюта опять торгуется выше отметки 13,50 рубля, которую протестировала на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.41 мск растет на 10 копеек, до 13,54 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 54,8 миллиарда рублей.
Ощутимое увеличение с этой недели продаж Банком России юаней на рынке, до 5,3 миллиарда рублей в день с 0,2 миллиарда в сентябре, наряду с реализацией отложенных из-за недельных китайских выходных продаж валютной выручки экспортерами и "комфортными ценовыми уровнями по нефти" способно как минимум временно оказать поддержку российской валюте, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Диапазон 13-13,6 рубля за юань пока сохранит свою актуальность, а в ближайшие дни я склонен ждать отката курса как минимум к его середине, району 13,3 рубля", - добавляет он.
Рост нефтяных котировок не может остановить "медвежий" тренд рубля, в свою очередь отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Хотя нисходящее движение курса рубля замедлилось, он по-прежнему остается под давлением из-за повышенного спроса со стороны импортеров и растущих расходов правительства. Ключевые технические уровни пройдены, поэтому у доллара на внебиржевом рынке нет никаких преград до 98 рублей", - оценивает он.
 
РОССИЯюаньМосбиржа
 
 
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