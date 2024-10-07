Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна - 07.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241007/zerno-852031975.html
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна
Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:15+0300
2024-10-07T14:15+0300
россия
минсельхоз
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8502cd429c2c4237bc89af9587acc021.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". "Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна. Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.
https://1prime.ru/20241004/spetsialist-851964898.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_58e94c783301f893052712f6e3ebd649.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минсельхоз, зерно
РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
14:15 07.10.2024
 
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна

Лут: Минсельхоз на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24".
"Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна.
Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.
РФ до июля может экспортировать еще 0,8-1 млн тонн зерна - Минсельхоз [Версия 1]
В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль
4 октября, 13:20
 
РОССИЯМинсельхоззерно
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала