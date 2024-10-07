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В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна
Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:15+0300
2024-10-07T14:15+0300
2024-10-07T14:15+0300
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". "Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна. Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.
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россия, минсельхоз, зерно
РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
В Минсельхозе заявили о пересмотре прогноза по урожаю российского зерна
Лут: Минсельхоз на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24".
"Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна.
Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.
В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль