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Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане
Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане - 08.10.2024, ПРАЙМ
Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане
Российское ООО "ИнтерЛек" планирует выкупить 71% акций закрытой допэмиссии АК "Дори-Дармон", крупнейшего фармацевтического ритейлера в Узбекистане, сообщает... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:31+0300
2024-10-08T20:31+0300
экономика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 окт – ПРАЙМ. Российское ООО "ИнтерЛек" планирует выкупить 71% акций закрытой допэмиссии АК "Дори-Дармон", крупнейшего фармацевтического ритейлера в Узбекистане, сообщает единый портал корпоративной информации национального агентства перспективных проектов (НАПП). По данным портала, акционеры "Дори-Дармон" на внеочередном собрании утвердили решение о выпуске допэмиссии акций на сумму 18,169 миллиарда сумов (около 1,4 миллиона долларов) за счет размещения 4 225 430 обыкновенных акций номиналом 4,3 тысячи сумов (0,34 доллара) по закрытой подписке. "После окончания периода преимущественного приобретения акций акционерами эмитента соответствующая часть оставшихся акций будет размещена в следующем порядке: общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛек" (Российская Федерация) - 3 000 000 обыкновенных акций на предъявителя", - говорится в сообщении, размещенном на портале. Таким образом, российская компания сможет приобрести 71% акций дополнительной эмиссии "Дори-Дармон". Дополнительный выпуск акций должно одобрить НАПП. В случае одобрения эмиссии инвестор должен будет оплатить покупку акций в течение 180 дней со дня регистрации выпуска. По данным на 2021 год, уставный капитал "Дори-Дармон" составлял 86,3 миллиарда сумов (6,8 миллиона долларов). По оценке местных экспертов, в случае завершения сделки доля "ИнтерЛек" в узбекской компании составит около 15%. Сеть "Дори-Дармон" включает в себя более 2,2 тысячи аптек по всей стране. В структуре компании 17 промышленных складов, 15 лабораторий, автопарк 133 передвижных аптек. ООО "ИнтерЛек" – российская фармацевтическая компания, развивающаяся уже более 15 лет, говорится на сайте компании. Основной деятельностью является представление и распространение на территории РФ и стран ближнего зарубежья современных лекарственных средств российского и импортного производства, изделий медицинского назначения и БАД.
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россия, узбекистан
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
20:31 08.10.2024
 
Компания из РФ может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане

ООО "ИнтерЛек" может стать акционером крупнейшей сети аптек в Узбекистане

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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ТАШКЕНТ, 8 окт – ПРАЙМ. Российское ООО "ИнтерЛек" планирует выкупить 71% акций закрытой допэмиссии АК "Дори-Дармон", крупнейшего фармацевтического ритейлера в Узбекистане, сообщает единый портал корпоративной информации национального агентства перспективных проектов (НАПП).
По данным портала, акционеры "Дори-Дармон" на внеочередном собрании утвердили решение о выпуске допэмиссии акций на сумму 18,169 миллиарда сумов (около 1,4 миллиона долларов) за счет размещения 4 225 430 обыкновенных акций номиналом 4,3 тысячи сумов (0,34 доллара) по закрытой подписке.
"После окончания периода преимущественного приобретения акций акционерами эмитента соответствующая часть оставшихся акций будет размещена в следующем порядке: общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛек" (Российская Федерация) - 3 000 000 обыкновенных акций на предъявителя", - говорится в сообщении, размещенном на портале.
Таким образом, российская компания сможет приобрести 71% акций дополнительной эмиссии "Дори-Дармон". Дополнительный выпуск акций должно одобрить НАПП. В случае одобрения эмиссии инвестор должен будет оплатить покупку акций в течение 180 дней со дня регистрации выпуска.
По данным на 2021 год, уставный капитал "Дори-Дармон" составлял 86,3 миллиарда сумов (6,8 миллиона долларов). По оценке местных экспертов, в случае завершения сделки доля "ИнтерЛек" в узбекской компании составит около 15%.
Сеть "Дори-Дармон" включает в себя более 2,2 тысячи аптек по всей стране. В структуре компании 17 промышленных складов, 15 лабораторий, автопарк 133 передвижных аптек.
ООО "ИнтерЛек" – российская фармацевтическая компания, развивающаяся уже более 15 лет, говорится на сайте компании. Основной деятельностью является представление и распространение на территории РФ и стран ближнего зарубежья современных лекарственных средств российского и импортного производства, изделий медицинского назначения и БАД.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
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