Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241008/bank-rossii-852058193.html
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали - 08.10.2024, ПРАЙМ
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:20+0300
2024-10-08T14:20+0300
банк россии
россия
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Основные нетто-продажи акций, на 13,2 миллиарда рублей, в сентябре совершили банки, не относящиеся к системно значимым, отмечает регулятор. "Также в сентябре продавали акции розничные инвесторы – на 10,7 миллиарда рублей (в августе – на 17,9 миллиарда рублей)", - также говорится там. А крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали некредитные финансовые организации за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на 12,6 и 12,5 миллиарда рублей соответственно. Среднедневной объем торгов акциями в сентябре составил 122,3 миллиарда рублей, что на 20,7% выше августовского значения - 101,3 миллиарда, также отметили в Центробанке.
https://1prime.ru/20241008/kredit-852041447.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, акции
Банк России, РОССИЯ, Акции
14:20 08.10.2024
 
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали

ЦБ: физлица в сентябре продали акций на 10,7 млрд руб больше, чем купили

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.
Основные нетто-продажи акций, на 13,2 миллиарда рублей, в сентябре совершили банки, не относящиеся к системно значимым, отмечает регулятор.
"Также в сентябре продавали акции розничные инвесторы – на 10,7 миллиарда рублей (в августе – на 17,9 миллиарда рублей)", - также говорится там.
А крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали некредитные финансовые организации за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на 12,6 и 12,5 миллиарда рублей соответственно.
Среднедневной объем торгов акциями в сентябре составил 122,3 миллиарда рублей, что на 20,7% выше августовского значения - 101,3 миллиарда, также отметили в Центробанке.
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Банки России в январе-сентябре одобрили 18% заявок на автокредиты
06:07
 
Банк РоссииРОССИЯАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала