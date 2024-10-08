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Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали - 08.10.2024, ПРАЙМ
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:20+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Основные нетто-продажи акций, на 13,2 миллиарда рублей, в сентябре совершили банки, не относящиеся к системно значимым, отмечает регулятор. "Также в сентябре продавали акции розничные инвесторы – на 10,7 миллиарда рублей (в августе – на 17,9 миллиарда рублей)", - также говорится там. А крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали некредитные финансовые организации за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на 12,6 и 12,5 миллиарда рублей соответственно. Среднедневной объем торгов акциями в сентябре составил 122,3 миллиарда рублей, что на 20,7% выше августовского значения - 101,3 миллиарда, также отметили в Центробанке.
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россия, акции
Банк России, РОССИЯ, Акции
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
ЦБ: физлица в сентябре продали акций на 10,7 млрд руб больше, чем купили
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Физлица в России в сентябре продали акций на 10,7 миллиарда рублей больше, чем купили, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.
Основные нетто-продажи акций, на 13,2 миллиарда рублей, в сентябре совершили банки, не относящиеся к системно значимым, отмечает регулятор.
"Также в сентябре продавали акции розничные инвесторы – на 10,7 миллиарда рублей (в августе – на 17,9 миллиарда рублей)", - также говорится там.
А крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали некредитные финансовые организации за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на 12,6 и 12,5 миллиарда рублей соответственно.
Среднедневной объем торгов акциями в сентябре составил 122,3 миллиарда рублей, что на 20,7% выше августовского значения - 101,3 миллиарда, также отметили в Центробанке.
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