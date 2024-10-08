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В ЦБ указали на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций - 08.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241008/bank-rossii-852059197.html
В ЦБ указали на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций
В ЦБ указали на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций - 08.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ указали на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций
Банк России обратил внимание на высокую концентрацию среди владельцев юаневых корпоративных облигаций - 28% всего рынка приходится на трех крупнейших... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:45+0300
2024-10-08T14:45+0300
банк россии
россия
юань
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России обратил внимание на высокую концентрацию среди владельцев юаневых корпоративных облигаций - 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении, при этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении)", - говорится в обзоре. В целом в сентябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 526,4 миллиарда рублей (2% в относительном выражении), до 26,5 триллиона рублей. С начала года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 3,1 триллиона рублей (по непогашенному номиналу – на 2,6 триллиона рублей), или 12,3% в относительном выражении, основной рост рынка происходил за счет институтов развития и государственных агентств, разместивших облигаций на общую сумму 1,5 триллиона рублей (47,1% от всего размещенного объема ценных бумаг), из них треть пришлась на ипотечные облигации. В сентябре началось доразмещение замещающих облигаций в объеме 50,6 миллиарда рублей. Корпоративные облигации, номинированные в юанях, были размещены на 15 миллиардов юаней (181,1 миллиарда рублей).
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россия, юань
Банк России, РОССИЯ, юань
14:45 08.10.2024
 
В ЦБ указали на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций

Банк Росси обратил внимание на высокую концентрацию владельцев юаневых облигаций

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© fotolia.com / dacasdo
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России обратил внимание на высокую концентрацию среди владельцев юаневых корпоративных облигаций - 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.
"В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении, при этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении)", - говорится в обзоре.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Банк России: в сентябре физлица чаще продавали акции, чем покупали
14:20
В целом в сентябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 526,4 миллиарда рублей (2% в относительном выражении), до 26,5 триллиона рублей. С начала года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 3,1 триллиона рублей (по непогашенному номиналу – на 2,6 триллиона рублей), или 12,3% в относительном выражении, основной рост рынка происходил за счет институтов развития и государственных агентств, разместивших облигаций на общую сумму 1,5 триллиона рублей (47,1% от всего размещенного объема ценных бумаг), из них треть пришлась на ипотечные облигации.
В сентябре началось доразмещение замещающих облигаций в объеме 50,6 миллиарда рублей. Корпоративные облигации, номинированные в юанях, были размещены на 15 миллиардов юаней (181,1 миллиарда рублей).
 
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