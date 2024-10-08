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ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками
ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками - 08.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:10+0300
2024-10-08T14:10+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 72%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%)", - говорится в документе. Спрос некредитных финансовых организаций за счет доверительного управления, напротив, значительно сократился (доля упала в сентябре до 4,3 с 21,4% в августе). "С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО значительно выросли и достигли 146,3 миллиарда рублей (в августе – 93,2 миллиарда рублей)", - говорится в обзоре. В сентябре интерес системно значимых банков к ОФЗ с переменным купоном превышал спрос на ОФЗ с постоянным доходом. На первичном рынке они приобрели ОФЗ-ПК на 137,7 миллиарда рублей, в то время как продали на вторичном рынке только на 5,1 миллиарда рублей. ОФЗ-ПД СЗКО купили на аукционе на 22,6 миллиарда рублей, продав на вторичных биржевых торгах на 8,9 миллиарда рублей.
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банки, офз
Банк России, Банки, ОФЗ
14:10 08.10.2024
 
ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками

ЦБ: системно значимые банки увеличили долю покупок на аукционах ОФЗ до 72%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 72%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.
"Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%)", - говорится в документе.
Спрос некредитных финансовых организаций за счет доверительного управления, напротив, значительно сократился (доля упала в сентябре до 4,3 с 21,4% в августе).
"С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО значительно выросли и достигли 146,3 миллиарда рублей (в августе – 93,2 миллиарда рублей)", - говорится в обзоре.
В сентябре интерес системно значимых банков к ОФЗ с переменным купоном превышал спрос на ОФЗ с постоянным доходом. На первичном рынке они приобрели ОФЗ-ПК на 137,7 миллиарда рублей, в то время как продали на вторичном рынке только на 5,1 миллиарда рублей. ОФЗ-ПД СЗКО купили на аукционе на 22,6 миллиарда рублей, продав на вторичных биржевых торгах на 8,9 миллиарда рублей.
 
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