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ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками

ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками - 08.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост доли покупок на аукционах ОФЗ системно значимыми банками

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:10+0300

2024-10-08T14:10+0300

2024-10-08T14:10+0300

банк россии

банки

офз

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре нарастили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до 72%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%)", - говорится в документе. Спрос некредитных финансовых организаций за счет доверительного управления, напротив, значительно сократился (доля упала в сентябре до 4,3 с 21,4% в августе). "С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО значительно выросли и достигли 146,3 миллиарда рублей (в августе – 93,2 миллиарда рублей)", - говорится в обзоре. В сентябре интерес системно значимых банков к ОФЗ с переменным купоном превышал спрос на ОФЗ с постоянным доходом. На первичном рынке они приобрели ОФЗ-ПК на 137,7 миллиарда рублей, в то время как продали на вторичном рынке только на 5,1 миллиарда рублей. ОФЗ-ПД СЗКО купили на аукционе на 22,6 миллиарда рублей, продав на вторичных биржевых торгах на 8,9 миллиарда рублей.

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