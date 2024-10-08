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Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна
Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна - 08.10.2024, ПРАЙМ
Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна
Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T05:15+0300
2024-10-08T05:15+0300
экономика
белоруссия
зерно
экспорт
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МИНСК, 8 окт – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. "По разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе. В приложение включены 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, семена рапса, подсолнечника и другие виды зерна. Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем. Например, основаниями для отказа в согласовании вывоза товаров являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров. Постановление не распространяется на случаи оказания международной гуманитарной помощи и на транзитные грузоперевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами территории республики. Решение вступает в силу с 14 октября и действует в течение шести месяцев. Аналогичное решение Белоруссия принимала в апреле. Похожие меры Белоруссия принимала и в прошлом году.
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белоруссия, зерно, экспорт
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, зерно, экспорт
05:15 08.10.2024
 
Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна

Правительство Белоруссии на полгода продлило лицензирование экспорта зерна

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МИНСК, 8 окт – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"По разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе.
В приложение включены 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, семена рапса, подсолнечника и другие виды зерна.
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Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем. Например, основаниями для отказа в согласовании вывоза товаров являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Постановление не распространяется на случаи оказания международной гуманитарной помощи и на транзитные грузоперевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами территории республики.
Решение вступает в силу с 14 октября и действует в течение шести месяцев.
Аналогичное решение Белоруссия принимала в апреле. Похожие меры Белоруссия принимала и в прошлом году.
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯзерноэкспорт
 
 
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