https://1prime.ru/20241008/belorussiya-852041037.html

Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна

Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна - 08.10.2024, ПРАЙМ

Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна

Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T05:15+0300

2024-10-08T05:15+0300

2024-10-08T05:15+0300

экономика

белоруссия

зерно

экспорт

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МИНСК, 8 окт – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. "По разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе. В приложение включены 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, семена рапса, подсолнечника и другие виды зерна. Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем. Например, основаниями для отказа в согласовании вывоза товаров являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров. Постановление не распространяется на случаи оказания международной гуманитарной помощи и на транзитные грузоперевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами территории республики. Решение вступает в силу с 14 октября и действует в течение шести месяцев. Аналогичное решение Белоруссия принимала в апреле. Похожие меры Белоруссия принимала и в прошлом году.

https://1prime.ru/20241007/zerno-852031975.html

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белоруссия, зерно, экспорт