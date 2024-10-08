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Голикова назвала российский регион с самым низким уровнем безработицы - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Голикова назвала российский регион с самым низким уровнем безработицы
Голикова назвала российский регион с самым низким уровнем безработицы - 08.10.2024, ПРАЙМ
Голикова назвала российский регион с самым низким уровнем безработицы
Наименьший уровень безработицы в России отмечен в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии международной организации труда, сообщила вице-премьер РФ | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:15+0300
2024-10-08T11:15+0300
россия
безработица
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Наименьший уровень безработицы в России отмечен в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии международной организации труда, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной комиссии по реагированию на ситуацию на рынке труда. "Показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4% по методологии Международной организации труда. Самый низкий показатель уровня безработицы в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии МОТ", - передаются в сообщении аппарата слова Голиковой. Отмечается, что по состоянию на сентябрь центры занятости приступили к обучению 72 тысячи человек или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч нашли работу в период обучения или после его завершения. "Кроме того, реализуются мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий граждан. На единую цифровую платформу "Работа России" поступило порядка 46 тысяч заявлений от 14 тысяч работодателей на 135 561 рабочее место. Наибольшее количество рабочих мест заявлено в сфере образования", - уточнили в сообщении. Кроме того, по программе повышения трудовой мобильности граждан работают в 71 российском регионе. Предложение о переезде в другой субъект федерации или в пределах одного субъекта получили 161 тысяча человек. Согласно секретариату, в мероприятиях по организации общественных работ для безработных граждан участвуют 1053 предприятия, мерой воспользовались более 8 тысяч человек. "Наиболее востребованные направления работ - озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции", - добавили в аппарате.
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россия, безработица
РОССИЯ, безработица
11:15 08.10.2024
 
Голикова назвала российский регион с самым низким уровнем безработицы

Голикова: самая низкая безработица в 1,8% отмечена в ЦФО

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Наименьший уровень безработицы в России отмечен в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии международной организации труда, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной комиссии по реагированию на ситуацию на рынке труда.
"Показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4% по методологии Международной организации труда. Самый низкий показатель уровня безработицы в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии МОТ", - передаются в сообщении аппарата слова Голиковой.
Отмечается, что по состоянию на сентябрь центры занятости приступили к обучению 72 тысячи человек или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч нашли работу в период обучения или после его завершения.
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"Кроме того, реализуются мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий граждан. На единую цифровую платформу "Работа России" поступило порядка 46 тысяч заявлений от 14 тысяч работодателей на 135 561 рабочее место. Наибольшее количество рабочих мест заявлено в сфере образования", - уточнили в сообщении.
Кроме того, по программе повышения трудовой мобильности граждан работают в 71 российском регионе. Предложение о переезде в другой субъект федерации или в пределах одного субъекта получили 161 тысяча человек. Согласно секретариату, в мероприятиях по организации общественных работ для безработных граждан участвуют 1053 предприятия, мерой воспользовались более 8 тысяч человек.
"Наиболее востребованные направления работ - озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции", - добавили в аппарате.
 
РОССИЯбезработица
 
 
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