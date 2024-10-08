https://1prime.ru/20241008/biznes-852056692.html
Бизнес в России попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными
Бизнес в России попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными - 08.10.2024, ПРАЙМ
Бизнес в России попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными
В России предложили признавать долги зарубежных компаний перед российскими организациями безнадежными в том случае, если выплатить их невозможно. С такой... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:44+0300
2024-10-08T13:44+0300
2024-10-08T13:44+0300
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В России предложили признавать долги зарубежных компаний перед российскими организациями безнадежными в том случае, если выплатить их невозможно. С такой инициативой выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), письмо главы союза Александра Шохина приводит агентство Forbes.Так, согласно предложению организации, российское Министерство финансов должно внести в Налоговый кодекс поправку, которая будет предусматривать признание безнадежным долга, который зарубежное предприятие не может выплатить из-за рестрикций.В то же время, уточняется, что российские компании, которым задолжали иностранные предприятия, испытывают "существенные финансовые трудности" и несут убытки.В соответствии с действующим законодательством, безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности или банкротства контрагента. Долги, которые нельзя вернуть из-за антироссийских рестрикций, к безнадежным не относятся, в связи с чем бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.
https://1prime.ru/20241008/sanktsii-852052972.html
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россия, запад, санкции против рф, рспп
РОССИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ, РСПП
Бизнес в России попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными
Forbes: РСПП попросит признать безнадежными долги иностранных фирм из-за санкций
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ
. В России предложили признавать долги зарубежных компаний перед российскими организациями безнадежными в том случае, если выплатить их невозможно. С такой инициативой выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), письмо главы союза Александра Шохина приводит
агентство Forbes.
Так, согласно предложению организации, российское Министерство финансов должно внести в Налоговый кодекс поправку, которая будет предусматривать признание безнадежным долга, который зарубежное предприятие не может выплатить из-за рестрикций.
В то же время, уточняется, что российские компании, которым задолжали иностранные предприятия, испытывают "существенные финансовые трудности" и несут убытки.
В соответствии с действующим законодательством, безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности или банкротства контрагента. Долги, которые нельзя вернуть из-за антироссийских рестрикций, к безнадежным не относятся, в связи с чем бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.
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