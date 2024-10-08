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Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран

Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран - 08.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран

Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T16:58+0300

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком составе.Более того, глава государства отметил, что объединение активно набирает обороты. "Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин.Глава государства отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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россия, брикс, владимир путин