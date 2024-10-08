https://1prime.ru/20241008/briks-852063642.html
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран
Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T16:58+0300
россия
брикс
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852063125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35b0c0ce405baf1bb84f4882320407fc.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком составе.Более того, глава государства отметил, что объединение активно набирает обороты. "Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин.Глава государства отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
https://1prime.ru/20241008/valyuta-852041720.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852063125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ce624b84f6e049774501885ed915d0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран
Путин: БРИКС становится привлекательной организацией для многих стран
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком составе.
Более того, глава государства отметил, что объединение активно набирает обороты.
"Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС