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Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран
Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T16:58+0300
россия
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком составе.Более того, глава государства отметил, что объединение активно набирает обороты. "Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин.Глава государства отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
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россия, брикс, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
16:58 08.10.2024
 
Путин оценил привлекательность БРИКС для многих стран

Путин: БРИКС становится привлекательной организацией для многих стран

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность БРИКС для многих государств. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите СНГ в узком составе.
Более того, глава государства отметил, что объединение активно набирает обороты.
"Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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