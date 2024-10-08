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На Украине подсчитали международное финансирование бюджета страны

На Украине подсчитали международное финансирование бюджета страны - 08.10.2024, ПРАЙМ

На Украине подсчитали международное финансирование бюджета страны

Международное финансирование бюджета Украины в сентябре составило всего 11 миллионов долларов, сообщили во вторник в украинской неправительственной организации... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:58+0300

2024-10-08T14:58+0300

2024-10-08T14:58+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Международное финансирование бюджета Украины в сентябре составило всего 11 миллионов долларов, сообщили во вторник в украинской неправительственной организации Центр экономической стратегии. "В сентябре иностранное финансирование ожидаемо сократилось практически до нуля — во второй раз с начала полномасштабного вторжения. Украина получила только 11 миллионов долларов кредита от банка развития Совета Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра экономической стратегии. При этом, по данным организации, в августе Украина получила 8,5 миллиарда долларов международной помощи. В целом, с начала года иностранная помощь покрыла 69% потребностей госбюджета Украины в дополнительном финансировании, говорится в сообщении. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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россия, украина, бюджет