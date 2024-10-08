https://1prime.ru/20241008/ddos-ataki-852067273.html

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы - 08.10.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Но, как заявляет пресс-служба ведомства, эти атаки не достигают целей. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T22:12+0300

2024-10-08T22:12+0300

2024-10-08T22:13+0300

происшествия

роскомнадзор

ddos-атаки

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Но, как заявляет пресс-служба ведомства, эти атаки не достигают целей.Мощность атак, по сообщению Роскомнадзора, достигает 578.57 Гбит/с, скорость - до 50.76 млн п/с. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей, отметили в ведомстве.Ранее частично перестал работать сайт Роскомнадзора. Например, он начал выдавать ошибки при загрузке на мобильных устройствах, а у некоторых пользователей сайт вообще перестал загружаться. Но в то же время у многих этот сайт работает штатно.

https://1prime.ru/20240930/roskomnadzor-851865086.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскомнадзор, ddos-атаки