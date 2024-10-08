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Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы - 08.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241008/ddos-ataki-852067273.html
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы - 08.10.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы
Роскомнадзор сообщил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Но, как заявляет пресс-служба ведомства, эти атаки не достигают целей. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T22:12+0300
2024-10-08T22:13+0300
происшествия
роскомнадзор
ddos-атаки
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Но, как заявляет пресс-служба ведомства, эти атаки не достигают целей.Мощность атак, по сообщению Роскомнадзора, достигает 578.57 Гбит/с, скорость - до 50.76 млн п/с. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей, отметили в ведомстве.Ранее частично перестал работать сайт Роскомнадзора. Например, он начал выдавать ошибки при загрузке на мобильных устройствах, а у некоторых пользователей сайт вообще перестал загружаться. Но в то же время у многих этот сайт работает штатно.
https://1prime.ru/20240930/roskomnadzor-851865086.html
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роскомнадзор, ddos-атаки
Происшествия, Роскомнадзор, DDos-атаки
22:12 08.10.2024 (обновлено: 22:13 08.10.2024)
 
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы

РКН фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, всплески трафика поступают из-за рубежа

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Но, как заявляет пресс-служба ведомства, эти атаки не достигают целей.
Мощность атак, по сообщению Роскомнадзора, достигает 578.57 Гбит/с, скорость - до 50.76 млн п/с. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей, отметили в ведомстве.
Роскомнадзор
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
30 сентября, 13:38
Ранее частично перестал работать сайт Роскомнадзора. Например, он начал выдавать ошибки при загрузке на мобильных устройствах, а у некоторых пользователей сайт вообще перестал загружаться. Но в то же время у многих этот сайт работает штатно.
 
ПроисшествияРоскомнадзорDDos-атаки
 
 
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